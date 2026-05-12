佐久間新郎がリベンジに挑む放送! "浅草花やしきのド定番アトラクション"の再生をテーマにしたプロジェクト。話題の始まりますね!

今回の企画では、佐久間新郎がリベンジに挑む放送! "浅草花やしきのド定番アトラクション"の再生をテーマにしたプロジェクト。このプロジェクトでは、アトラクションに乗りながら、普段言えない相手への思いを全力で叫ぶという斬新なアイデアを取り入れた"叫びのぴょんぴょん"というプロジェクトが話題です。

また前回の放送の企画で惜しくも前田裕二に敗れた佐久間は、" 浅草花やしきのド定番アトラクション "の再生という課題に取り組む企画でリベンジに挑戦。 アトラクションに乗りながら、普段言えない相手への思いを全力で叫ぶという斬新なアイデアを取り入れた"叫びのぴょんぴょん"を提案する。

毎回、すごく勉強になりますね。 特に前田さんの戦い方が印象的で、我々はアイデアを出したあとは運任せなところがありますが、前田さんは長期化を見据えて全て計算でやっていて。 説得力があって面白かったです。 今回の第3弾になったと思います。

これをご覧の皆さんが"うちのゲームセンター寂しいな"や"サービスエリアになにか仕掛けてほしいな"と感じたら、ぜひこの番組に連絡してもらえたら。 本気で行きますので（笑）。 視聴者の皆さんと一緒に、日本を盛り上げていけたらなと思います。 今回の2つの企画でヒットに挑みましたが、改めて"場所によってヒットする特徴が違う"と感じました。

今回の"美味しい"今回の"楽しい"だけでなく、さらにいくつか要素をプラスした発想が必要だなと思いました。 今回僕的にもかなり思い出深いものに触れられたので、嬉しかったです。 あと、後輩の浮所にある疑惑が出ていたので……第4弾ではスタジオに呼び出して説教ですね（笑）。 初の2時間スペシャルでしたが、収録は本当にあっという間で、これまでの大ボリュームな内容がさらに規模を拡大してパワーアップしていると思うのですが、ぜひ皆さんの中でも何かヒントになるものがあれば嬉しいです。

ヒットの超人：市岡元気 / 浮所飛貴（ACEes） / ギャル曽根 / くっきー！ （野性爆弾） / 劇団ひとり / 中川翔子 / 速水もこみち / 前田裕二（SHOWROOM株式会社代表取締役社長） / リュウ





owarai_natalie / 🏆 25. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

佐久間新郎 番組 プロジェクト 浅草花やしきのド定番アトラクション \叫びのぴょんぴょん\

United States Latest News, United States Headlines