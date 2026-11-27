2年ぶり6回目の開催となる「あちこちオードリー オンラインライブ2026」の開催を前に、27日の午後7時から佐久間宣行プロデューサー、竹﨑由佳アナ、鈴木芹里乃アナによるLINEライブとインスタライブ…

「あちこちオードリー オンラインライブ2026」開催直前生配信 （C）ORICON NewS inc. 2年ぶり6回目の開催となる「あちこちオードリー オンラインライブ2026」の開催を前に、27日の午後7時から佐久間宣行プロデューサー、竹﨑由佳アナ、鈴木芹里乃アナによるLINEライブとインスタライブの配信が行われた。

冒頭のトークで、佐久間氏が「鈴木さんって、今どんな感じなの（笑）？ 」と切り込むと、新人の鈴木アナが「さまよっています」と笑顔でぶっちゃけ。 佐久間氏が「そんなPR、PRしたインスタライブじゃなくていいのよ（笑）。 例えば、鈴木が最近世の中とズレているなって思ったことある？

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」と向けると、鈴木アナが「アナウンサーの方って、コミュニケーション取るのが上手で（局内のアナウンス部も）明るいんですけど、私だけ陰キャで…」と打ち明け、竹﨑アナが「存在感を消している時があって、心配になる」と話していった。 さらに、佐久間氏が、かつて『伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評』で共演していた元同局アナの池谷実悠の逸話から、現在同番組を担当している中根舞美アナの豪快なエピソードを明かし、竹﨑アナが自身のウィキペディアの“編集”を自ら行った話など、大盛り上がりで、8万人以上が視聴していた。