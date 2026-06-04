佐々木徹選手が36ホール競技の最終ラウンドで快進撃を見せ、プレーオフを制して初優勝を果たした。佐々木選手は、前日首位に3打差の8位だったが、イーブンの72で回り、2打差の3位から浮上した白坂千広選手とともに通算3オーバーで首位に並んだ。

佐々木徹 選手が 36ホール競技 の最終ラウンドで 快進撃 を見せ、 プレーオフ を制して 初優勝 を果たした。 佐々木選手は、前日首位に3打差の8位だったが、イーブンの72で回り、2打差の3位から浮上した白坂千広選手とともに通算3オーバーで首位に並んだ。

プレーオフ1ホール目でパーを決め、ボギーだった白坂選手を退けた。 佐々木選手は、出場選手で最年長の選手であり、1番パーで3・5メートルを沈めバーディー発進。3番パー5はピンまで110ヤードの第3打を直接放り込むショットインイーグルを決めるなど快進撃を見せた。 前半を33でターンし、後半3ボギーを叩いたがイーブンの72で首位に浮上すると、プレーオフも1ホール目で制した。 佐々木選手は、病を乗り越えてつかんだ快挙に満足げ。

「回っているときは優勝なんて考えてもいなかった。 ここ1年間は胸鎖関節炎で、痛みのためにろくなゴルフができなかった。 やっと痛みも消えたのでこの1ヶ月半は猛練習で大会に備えた」と語った。 佐々木選手は、日体大を出て神奈川・法政二高の体育教員として60歳まで務めたあと競技ゴルフに本格的に取り組んだ。1年間でハンデはプラス1・5まで上達。61歳の時に熊本市に転居し、72歳だった2019年に日本ミッドシニア選手権を制覇した実力者。

「ゴルフは自分のライフワーク。 今日も楽しみながらプレーした」と雨の中で逆転で手にした初優勝を心から喜んだ





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佐々木徹 36ホール競技 プレーオフ 初優勝 快進撃

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