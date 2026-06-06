佐々木朗徳、エンゼルス戦で高速球と制球力を披露 自己最長の7回投げて2勝目

エンゼルス戦で見事な投球を見せた佐々木朗徳投手は、初回から高速球と変化球で先発打者を封じ、自己最長の7回を投げて今季2勝目を記録した。直球は今季最速の100.6マイルに達し、ロバーツ監督からも本格的なメジャー先発投手として高く評価された。

エンゼルス戦 で見せた 佐々木朗徳 投手の投球は、まさに盤石の立ち上がりと呼べる内容だった。 初回、先頭打者のネト・カクタに対しスライダーで低めに誘い、続く直球でシンプルに追い込んだ後、再びスライダーで三振に仕留めた。

続く2番打者トラウトと3番打者メックラーはともにスプリット変化球に空振りし、メックラーの初球は今季最速タイの100.4マイル（約161.6キロ）と計測された。14球で初回を締めくくり、相手打線に対して威力のある直球を軸に抑え込んだ姿が印象的だった。



2回に入ると2死のチャンスが訪れ、6番打者ペラザに対し4球目の直球を投げた。 こちらは渡米後のレギュラーシーズンではトップクラスとなる100.6マイル（約161.9キロ）を記録し、ペラザは一塁ゴロでアウトとなった。

佐々木投手のメジャーでの最速は、昨年のワイルドカードシリーズ第2戦で計測された101.4マイル（約163.2キロ）に次ぎ、レギュラーシーズンでは東京開幕シリーズ・カブス戦で100.5マイル（約161.7キロ）をマークした過去と比較しても、依然として高速球の武器として十分に機能していることがうかがえる。



5回1死の場面では、左打者マドリガルに左越え二塁打を許したものの、得点圏にランナーを背負いながらも冷静さを失わなかった。

続く8番打者オハピーにはスライダーで三振（ゴロ）を奪い、フレイジャーにもスプリットで空振り三振を奪取した後、力強く右拳を握り締めるシーンは、彼の精神的な強さを如実に表していた。



シーズン序盤は制球力や球威に課題を抱え、結果が伴わなかったが、5月17日（同18日）のエンゼルス戦で自己最長となる7回投げ、4安打1失点で今季2勝目を挙げたことを機に急激に調子を上向かせた。 その後の23日（同24日）のブルワーズ戦でも5回3失点で3勝目を獲得。

直近の30日（同31日）の登板は白星には結びつかなかったものの、再び100.4マイル（約161.6キロ）という今季最速の直球を投げ、5回1/3で3安打1失点、7奪三振、与四球はたったの1つという安定感を示した。



この試合までに10試合に登板し、戦績は3勝3敗、防御率は4.59と右肩上がりの成績を残している。 前回の登板後、佐々木は「自分らしいパフォーマンスが出せたかなと感じています」と自信を語り、ロバーツ監督は「今の彼は優勝を目指すチームにとって、本物のメジャーリーグ先発投手というカテゴリーに入ってきている」と大絶賛した。 今後の先発ローテーションでの存在感と、チームの勝利への寄与がますます期待される





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