佐々木の驚異的初登板と試合展開：速球と無失点で盛り上がる

佐々木投手が初登板で無失点に挑み、速球と制球で試合を通過させた動人の瞬間を報告。

初日の試合は、打線構成が3つの位置で揃った結果、興奮と驚きに満ちた。1番スタートのアントナッチは初撃からボールを転がして2ゴロとポジティブなスタートを切った。2番のバルガスは左単打で出塁し、攻撃の躍動感を高めた。

しかし、3番ベニンテンディにより直ちに試合の流れが変わり、右翼へのソロ本塁打を放ち、相手チームに圧迫感を与えた。4番のコルソン・モンゴメリーはメジャー移籍直後の登板でありながら、力強い100.7マイル（約162.1キロ）の直球を放ち、Bネードのジオウとして三試打を打ち取るも、先制に被ってしまったが、個人的には見事な速球展開だった。3回は、9番のロモが1ゴロを打ち、うまくコントロールできず、1番のアントナッチは再び二ゴロを放つ事態に。2死に陥った際、バルガスは右前方に左打を浴び、3番に再び二ゴロを投げ直すという満足度の高いピッチングだった。4回には、4番のコルソン・モンゴメリーが空振りし、3試打となり、5番ブレーデン・モンゴメリーは1ゴロを放ち続けた。6番のマイドロスは二塁内野安打を残し、7番のゴンザレスの打席でパスボールによりマイドロスに二進を許したが、ゴンザレスは空振り三振で終わり、無失点で通過。

佐々木投手は本日、打球の速さと制球力の両面で試合を支配。 試合前には11試合先発に進出し、3勝3敗、防御率4.03の成績を収めていた。 前回登板した5日（同6日）のエンゼルス戦では、ドジャースタジアムの60番場鋼で7回2安打10奪三振無失点と初めての無失点完投を果たし、メジャーに戻って初の2ケタ奪三振という記録を残した。 彼のフォーシーム最速は渡米後最速100.6マイル（約161.9キロ）で、相手投手の手に握りしめられた。

降板直後にはスタンドからスタンディングオベーションが起こり、感動が場内に満ちた。 これらの出来事は、今シーズンの大きな流れを示すものであり、チームの雰囲気を高める大きな要因になるだろう





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

佐々木投手 無失点完投 速球最速 メジャー初登板 打撃

United States Latest News, United States Headlines