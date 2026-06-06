佐々木朗希、7回10K無失点の快投！ロバーツ監督も絶賛「床は高くなった」

ドジャースの佐々木朗希がエンゼルス戦で7回2安打無失点、10奪三振の好投。ロバーツ監督はその安定感を称賛した。

ドジャース の 佐々木朗希 投手（24）は、現地時間4月16日に行われたエンゼルス戦に先発登板し、自己最長タイとなる7回を投げて2安打 無失点 、メジャー移籍後最多の10奪三振を記録した。4勝目はならなかったものの、チームの勝利に大きく貢献し、デーブ・ ロバーツ監督 （54）から絶賛の言葉を浴びた。

試合は初回から佐々木のペースで進んだ。 先頭のネトを三ゴロ、トラウトとメックラーを連続空振り三振に仕留め、14球で初回を終える完璧な立ち上がり。2回には2死からペラザに対して100.6マイル（約161.9キロ）の直球を投じ、これはレギュラーシーズンでの自己最速を更新する球速だった。

この球でペラザを一ゴロに打ち取り、力強い投球を見せつけた。5回には1死からマドリガルに左越え二塁打を許し、初めて得点圏に走者を背負ったが、後続を抑える落ち着いたマウンドさばき。8番オハピーをスライダーで三ゴロ、フレイジャーをスプリットで空振り三振に斬って取り、ガッツポーズを披露した。 ロバーツ監督は試合後、「朗希の最低ラインは確実に上がった。 彼が投げるたびに高い期待を持てる。 ここ6～7試合を見れば、メジャーのどの先発投手と比べても遜色ない安定感を示している。

本当に誇りに思うし、彼自身もまだ満足していない。 床は高くなった。 次は天井をさらに高くする段階だ」と語り、さらなる成長に期待を寄せた。 監督は6回終了時点で86球だった佐々木に7回も託す決断をし、「普通なら交代も考えたが、彼がどう反応するか見たかった。

攻め続け、逃げなかった。 大きな成長の証だ」と目を細めた。 佐々木は今季ここまで先発として着実に成績を伸ばしており、防御率も低下傾向にある。 この日の快投は、エース級の投球内容であり、チームの期待の高さを裏付けるものとなった。

今後も佐々木の成長から目が離せない。 彼の持ち味である直球とスプリットのコンビネーションはますます威力を増し、打者を翻弄している。 メジャー2年目ながら、すでにリーグを代表する投手の一人として認知されつつある。 ファンからも大きな声援が送られ、チームの勝利に一役買った佐々木の雄姿は、多くの記憶に刻まれることだろう。

この試合を通じて、佐々木の潜在能力の高さを再認識させられた。 今後のさらなる活躍が期待される





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