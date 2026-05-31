佐々木朗希、球速2マイルアップの裏にコンディション調整と自信の投球を披露

ドジャースの若手エース佐々木朗希が先発で球速が約2マイル上昇し、6回まで好投。コンディション面の調整が功を奏したと語り、今後のさらなる成長に意欲を燃やす姿を報じる。

ロサンゼルス・ ドジャース の左腕エース、 佐々木朗希 投手が先週末の対戦で見事な投球を披露し、個人としては４勝目を手にしたものの、救援陣が失点し白星は消えてしまった。 試合後のインタビューで、佐々木は「自分らしいパフォーマンスができた」と胸を張り、球速が２マイルほど上がった要因について語った。

彼は「体の機能的な部分を調整し、コンディション面での変化が大きかった」と説明し、フォーム自体を大きく変えることはしていないと強調した。 球速が上がったことでカウントを作りやすくなり、結果として投球の安定感が増すと自信を示した。 試合序盤、佐々木は先発の８球目で時速１６１キロという今シーズン最速球を投げ、観客を沸かせた。 直球の切れ味が鋭く、米国のデータサイトでも平均球速を約３・２キロ上回る記録が確認された。

フォームは従来通りでありながら、投球に躍動感が加わり、球速と球威の両面で明らかな変化が現れた。２回表では高めのフォーシームがバックスクリーンに命中したものの、動揺は見せず、続くイニングで１３人連続アウトという離れ業を見せた。 特に自チームが得点した直後のイニングでは、きっちり三者凡退を果たし、試合の主導権を握る投球が光った。 ６回表に入って１死のピンチが訪れ、連打を浴びて一・二塁にランナーが走ったが、ロバーツ監督は即座に交代の判断を下した。

ベシア投手が満塁のピンチを切り抜けた後、佐々木はスタジアムのスタンドから暖かいスタンディングオベーションを受け、チーム全体で彼の成長を称えた。 最終局面の８回ではスコット選手が失策を起こし、白星は消滅したが、佐々木は「ここがゴールではない。 引き続き良い投球ができるように努力する」と語り、今後のさらなる進化への意欲を示した





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