佐々木朗希、100マイル超速球で好投も逆転負け ドジャーズ連勝止む

ロサンゼルス・ドジャースはフィリーズ戦で若手エース佐々木朗希が時速100マイル超の速球を披露し、五回まで好投したものの、後半に逆転を許して連勝が止む。ロバーツ監督は球速回復と制球力を称賛し、ストレングスコーチの指導で筋力強化が成果を上げたと評価した。

ロサンゼルス・ドジャース は31日（日本時間）、本拠地ロサンゼルス・ドジャー・スタジアムで行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦において、驚異的な速球を披露した若手左腕エース・ 佐々木朗希 投手（24）が五回まで好投しながらも、最終的に逆転負けを喫し、連勝は六で止まった。

佐々木は前半の投球で、初回の先頭バッターであるシュワバーに対し八球目で時速100.1マイル（約161.1キロ）という球速を記録し、ファウルで戻ってきたスプリットで強打者を空振り三振に仕留めるなど、球速と制球力の両面で圧倒的な支配力を見せた。 続く二回では、五番打者ボームに時速98.9マイル（約159.2キロ）の直球を捉えられソロホームランを許したが、以後は13人連続アウトを奪うピンチを乗り越え、投球内容は安定感を取り戻した。６回に入っては連打が続き、１死２塁の危機を招いたことで監督から降板の指示が出されたが、マウンドから降りる際には約４万人の観衆からスタンディングオベーションが沸き起こり、チームメイトのベシア左投手と抱擁しながら拍手を浴びた。

ベシアはその後、四球で満塁に追い込むも、三振と三者凡走で無失点に抑え、チームの守備陣は佐々木の努力を称える声で満ちた。



ロバーツ監督（53）は試合後のインタビューで「登板するたびに投球が進化している。 今夜は球速が期待通りに回復し、制球力や変化球も抜群だった。 ボームに対する一球のミスはあったものの、全体としては素晴らしい投球だった」と高く評価した。

さらに、佐々木が今シーズンで初めて時速100マイル（約160.9キロ）を超える速球を連発し、最高時速を100.4マイル（約161.6キロ）にまで伸ばしたことについては「驚いた。 どこまで球速が出るかは予測できなかったが、ウエートルームやブルペンでの徹底したトレーニングが実を結び、速球の質と制球力が格段に向上した」と賛辞を送った。 佐々木自身も「シーズン序盤は毎投球後にスピードガンで球速を確認していたが、今は『良い球が投げられた』『感覚が良かった』という感覚が自信につながっている。

球速を追い求める必要がなくなった」と語り、自己の成長を実感している様子がうかがえた。



さらに、チームのストレングスコーチであるトラビス・スミス氏の指導によって筋量と筋力が増強され、投手としての身体的基盤が強化されたことが、投球フォームとマウンド上での立ち振る舞いに顕著な変化をもたらしたと説明された。 ロバーツ監督は「今の佐々木は、優勝を目指すチームに相応しい本物のメジャーリーグ先発投手のカテゴリーに入ってきている」と強調し、彼の今後の活躍に期待を寄せた。

敗戦は残念だったものの、若きエースが球速と自信を取り戻し、成長曲線を大きく上昇させたことは、ドジャースにとって長期的な戦力強化の重要な一歩となった





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