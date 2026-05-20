佐々木麟太郎の勝利が都大との対戦に向けて、ソフトバンクファンは騒然

Standford's hitting star, Satsuoka Ryota, surpassed his previous season's hit and run totals and achieved team and league leaders in RBIs to get a 153rd position in the MLB Draft Ranking.

昨秋のドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（21）が19日（日本時間20日）、アトランティック・コースト・カンファレンス（ ACC ）トーナメントの1回戦、カリフォルニア大バークリー校戦に『1番・DH』で出場。1安打1四球で11―4の勝利に貢献した。20日（同21日）にマイアミ大と対戦する。

バックネット裏ではソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が見守っていた。 そんな中、佐々木は第3打席で左前打を放つと、第4打席は四球。 昨年は初戦敗退だったACCトーナメントでの勝利に貢献した。

「勝てて良かった。 リーグ戦が終わって、トーナメントに切り替わってどうメンタルをコントロールしていくか。 最初は流れはあまり良くなかったですけどしっかり得点し、ピッチャーもそれぞれ仕事ができて、勝利につながりました」 2年目は52試合で打率.261、16本塁打、47打点。 昨季7本だった本塁打は倍増以上でチームトップタイ、打点はトップと主力打者の地位を確立し、ESPNが報じた最新のMLBドラフトランキングでも153位に入った。

ソフトバンク入団か、MLBドラフトで指名を受け米国でプロ入りか、それとも学生生活続行か。 シーズン終了と共に周囲は騒がしくになるそうだが、今は目の前の試合に集中する





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