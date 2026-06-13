佐々木投手、先発デビューのホワイトソックス戦で7失点の痛恨降板

佐々木投手がホワイトソックス戦で7失点の痛恨降板をした

投手（24）が12日（日本時間13日）、敵地での ホワイトソックス 戦に先発。 勝利投手の権利を得る目前で突然、変調をきたし、5回途中で降板した。4回1/3を投げて7安打を浴び、日米を通じて自己ワーストの 7失点 で今季4敗目となった。

初回からエンジンは全開だった。 先頭のアントナッチを98.5マイル（約158.5キロ）直球で二ゴロに打ち取ると、続くバルガスはスプリットで左飛。3番・ベニンテンディに右越え先制ソロを許したが、4番のC・モンゴメリーをレギュラーシーズン最速となる100.7マイル（約162.1キロ）直球で三飛に仕留めて、初回を最少失点で立ち上がった。2回以降は直球を軸に球速差を付けたスプリットで凡打の山を築き、スコアボードに「0」を並べた。 しかし5回に落とし穴が待っていた。 先頭のピーターズにこの日初めての四球を与えると、ロモ、アントナッチに連打を浴びて同点。

さらに無死一、三塁から2番・バルガスに右越えの勝ち越し適時二塁打を許した。 悪循環を断ち切ることはできなかった。1死二、三塁からC・モンゴメリーに四球を与え、さらに続くB・モンゴメリーにも四球。 佐々木は痛恨の押し出し四球に天を仰ぎ、厳しい表情でわずかに首をかしげた。1死満塁とした時点で降板。 その後、塁上に残した走者が全て生還したため、佐々木の失点は7となった。

佐々木は「あまり変化球が、いつもよりよくなかったので、3巡目になってなかなか打ち取るのが難しくなってしまったかなと思います」と振り返り「まっすぐの感覚自体は、引き続き良いものがあったので。 結果で見たらもちろん、今日ダメでしたけど、そういう日もあると思うので、1年間通してみた時、まとまった成績が残るように、毎試合毎試合。 頑張っていかなければいけないかな、思ってます」と前を向いた





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佐々木投手 ホワイトソックス 先発デビュー 7失点 痛恨降板

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