佐々木則夫氏、女子ナショナルダイレクターを退任しアンバサダーに就任へ

なでしこジャパン元監督の佐々木則夫氏が、2026年3月から始まる女子ナショナルチームダイレクター職を退任し、新たなアンバサダー役職に就任することが決まりました。家庭の事情による負担軽減を理由に据えつつ、普及と育成支援での貢献を誓います。

なでしこジャパン の指揮を執り、日本女子サッカーの歴史的な成功に貢献してきた 佐々木則夫 氏が、指導の現場を離れ新たな役割へと移行することが明確になった。2011年のドイツで開催された FIFA女子ワールドカップ における見事な優勝をはじめ、2012年のロンドンオリンピックでの銀メダル獲得、2014年の 女子アジアカップ 優勝、そして2015年のカナダ開催女子ワールドカップでの準優勝など、多岐にわたる国際大会での快挙は佐々木氏の手腕によるものである。これらの実績に基づき、日本サッカー界におけるその存在は不動のものとなっている。

2026年3月からは新設された女子ナショナルチームダイレクターというポストを務める予定だったが、今回その役職を退任し、新たにアンバサダーとして活動する方向で合意に達した。佐々木氏はこの人事異動について、昨年および年明け直後から日本サッカー協会の関係者たちと継続的に議論を重ねてきた結果、この形態での移行が最適であると判断されたと説明している。長年にわたり第一線での強化に携わってきた佐々木氏が、次のフェーズでどのようなアプローチで女子サッカーの発展に寄与していくのか、注目が集まっている。

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家庭の事情と業務軽減が退任の背景にある

ダイレクター職からの退任について佐々木氏は、明確な理由として家庭の事情を挙げており、長期間にわたる現地帯同や移動が物理的に不可能になってきたことを明かした。かつて半年間務めたダイレクターという立場は、その期間の短さや負担の大きさからも引退を決定する要因となった。しかし、完全に引退するのではなく、仕事的には負担を軽減させる形として、サッカー協会側から「アンバサダーをやってほしい」という具体的な要望があり、これを引き受けることで女子サッカーへの関わり方を維持することにした。この決断は、無理をせずながらも継続的に一助となれるバランスを見出したものである。

ダイレクター職の価値と今後の組織体制

佐々木氏が退任する後の女子ダイレクター職の運用については、新設される前と同じく女子委員長および副委員長が兼務して務める体制となることが決まった。佐々木氏は自身が就任して半年ほど運用した経験から、女子サッカーにおいてもこのダイレクターというセクションは不可欠かつ重要なものであると評価している。現状では委員長と副委員長がその役割を兼務しながら運営を進める予定だが、今後このポジションを新たに設定するか否かは、委員長個人の決断や心積もり次第であると語っている。男子チームにおいてもダイレクターという役職が重要な役割を果たしていることを踏まえ、女子においても同様の重要性があるとしてその価値を強調した。

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アンバサダーとしての普及活動と育成支援の展望

今後はアンバサダーという異なる視点から、日本女子サッカーを支えていくことになる佐々木氏。日本における女子サッカーには非常に大きな競技としての可能性が秘められていると考えており、自身もその見通しに自信を持っている。今後は選手育成だけでなく、普及活動の一環として様々な地域で女子サッカーの認知度を高める取り組みや、指導者に対してこの競技の魅力や未来の可能性を強く認識させることが重要だと説く。指導者と選手、そしてファンが一体となって女子サッカーの未来を創造していくような環境作りにおいて、佐々木氏の経験と知見が今後ますます価値を持つことになるであろう。

佐々木氏の新たな活動は、単なる名誉職ではなく、現場の経験則を基盤とした具体的なしぐさへとつながることが期待される。特に、地方レベルでの普及や指導者育成といったインフラ面の強化は、長期的ななでしこジャパンの底上げに不可欠である。家庭の事情により長期帯同が難しい現状において、負担を軽減させつつも日本サッカー協会との連携を深め、女子サッカーの更なる発展に尽力していく姿勢は、関係者にとって希望となるものである。今後、アンバサダーとしてどのようなプログラムやプロジェクトを立ち上げるか、その具体的な動きが次の焦点となる。