プレスリリース 住宅・不動産に特化したAIマーケティング会社「NAYUTA」、用地仕入れ・分譲企画の初期調査に使える「NAYUTA MAP」を無料公開

国土交通省の2026年都道府県地価調査では、全国の全用途平均が5年連続で上昇する一方、地域や用途によって動きは異なります。 用地の仕入れや分譲計画を検討する際には、広域の傾向に加えて、候補地ごとの条件を確認する必要があります。

NAYUTA MAPでは、地図上で選んだ地点を起点に、複数の公開データを見比べられます。 仕入れ候補を絞り込む際や、物件案内の前に周辺環境を確認する際に使えます。2. 重ねる：「土地を見る」「住宅需要を見る」「子育て住宅を見る」「中古流通を見る」から目的を選ぶか、用途地域やハザードなどを個別に切り替えます。 例えば「世田谷区三軒茶屋」で検索し、三軒茶屋一丁目付近で「土地を見る」を選ぶと、近くの公的な地価と用途地域、浸水想定を同じ画面で確認できます。

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周辺相場を把握したうえで、現地や自治体で追加確認が必要な項目を整理できます。 【営業・仲介｜物件案内】物件の位置と、学区や医療機関などの周辺情報を一緒に示し、お客様から立地について質問を受けたときの説明に使えます。 用地仕入れの例。 地点周辺の公的な地価と、2025年の世田谷区全体の取引価格を表示しています。