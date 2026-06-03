住友ゴムと富士通、AIでタイヤ設計を革新 - 解析時間90%削減へ

DUNLOPと富士通が共同開発したAIサロゲートモデルにより、タイヤの接地変形解析を従来の45分から5分に短縮。2027年の実用化を目指す。

DUNLOP（ 住友ゴム 工業）と 富士通 は、 タイヤ設計 のデジタルトランスフォーメーションに向けて、AIを用いてタイヤ性能を高精度かつ短時間で予測する「AIサロゲートモデル」を共同開発した。

実証実験では、タイヤが路面に接地した際の変形挙動を従来の有限要素法（FEM）解析と比較し、解析時間を約45分から約5分に大幅短縮（約90%削減）。 また、約60万要素規模の解析を実現し、接地形状の予測精度は平均87.7%と高い水準を達成した。 両社は本成果を基に、タイヤ設計向け開発支援ツールを開発し、2027年4月の実用開始を目指す。 これにより、データ駆動型開発を加速し、より安全で環境性能に優れた高品質タイヤを迅速に市場へ提供することが可能となる。

さらに、本技術は富士通が開発中のArmベース次世代CPU「FUJITSU-MONAKA」での動作を前提としており、2026年12月までに検証機での実証を開始し、推論速度・精度と電力効率の最適化を図る。 ものづくり現場では、製品の性能や安全性を評価するCAE解析が不可欠だが、製品の高性能化・複雑化に伴い解析時間が増大している。 タイヤ設計ではFEM解析が一般的だが、メッシュを細かくして精度を上げると計算負荷が増加し、バランスが課題である。 また、専門知識が必要なため熟練技術者の確保も難しい。

今回のAIサロゲートモデルはグラフニューラルネットワーク（GNN）をベースとし、DUNLOPの設計ノウハウと富士通のAI技術を融合。 従来のFEM解析と遜色ない精度を維持しつつ、解析時間を劇的に短縮した。 これにより、設計プロセスを大幅に効率化し、タイヤの構造や材料仕様を迅速に決定できるようになる。 結果として、意思決定のスピードアップ、性能向上、コスト最適化が期待される。

従来のFEM解析では、タイヤの変形挙動を正確に捉えるためには高精細なメッシュが必要であり、そのような解析には多くの時間と計算資源を要していた。 特に、タイヤ開発では複数の設計案を比較検討するため、迅速な解析が求められる。 今回開発したAIサロゲートモデルは、過去の膨大なFEM解析データを学習し、GNNを用いてタイヤ構造をグラフ構造として表現することで、従来の手法と同等の精度で結果を予測する。 実証実験では、接地形状だけでなく接地圧分布も高精度に予測可能であることを確認した。

今後は、より複雑な走行条件や材料特性の予測にも適用拡大を検討し、タイヤ設計全体のDXを推進する。 また、富士通の「FUJITSU-MONAKA」上で動作させることで、さらなる高速化と省電力化を実現し、AIサロゲートモデルの実用性を高める。2027年の実用開始に向けて、両社は連携を強化し、タイヤ産業におけるものづくり革新をリードする





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