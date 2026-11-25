住友ゴム工業とNEC（日本電気）は11月24日、2025年7月に締結した戦略的パートナーシップで生み出してきた成果と今後の展開について説明するプレスブリーフィングを開催した。

プレスブリーフィングでは最初に 住友ゴム 工業 フェロー 研究開発本部長 兼 先進技術・イノベーション研究センター長 岸本浩通氏が登壇。1年以上に渡って進めてきた戦略的パートナーシップによる共創について解説した。

両社の戦略的パートナーシップでは「世界競争優位な研究開発基盤の構築」と「新たな価値創造に向けた『DUNLOP技術×NEC技術』」の2点を共創軸に掲げており、このために一部の業務でAIを活用するのではなく、研究開発を行なうスタッフの仕事の仕方そのものを変化させることが重要だと岸本センター長は説明。 研究開発基盤を高度化するビジョンとしては「AIと共創し、未来を豊かにする新たな価値を創出する研究開発環境の実現」を設定。

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AIを使うことで業務を効率化するだけでなく、効率化によって生み出された時間と人の能力を新たな技術研究や価値の創造に振り分けていく。2030年までに研究開発に関連する一連のプロセスをAIネイティブな姿に変えていくため、「研究テーマ・新事業アイデア創出」「新材料開発」「プレミアムタイヤ材料開発」「タイヤデザイン開発」「部門間調整」「データ活用・知識基盤」といった業務で次世代AIを活用し、一体化させていくという。 AIによる効率化によって生み出された時間と人の能力を新たな技術研究や価値の創造に振り分けていく 「研究テーマ・新事業アイデア創出」では社内に点在する幅広い知見や蓄積してきた技術、ノウハウなどを組み合わせ、研究の初期段階から人とAIが協調して“ダンロップならでは”となる研究テーマを創出していく。

これまで新しいテーマを考える際には、社内にある技術報告書やノウハウのほか、顧客ニーズや特許、学術論文といった膨大な情報を扱う必要があり、研究者にとって新事業を発案することは不慣れで時間のかかる分野で、精度も低い状態となっていた。 ここにAIを活用することで、手元にある技術をどの市場でどのような価値を生み出せるようにしていくかを人とAIが協力して考え、さらにアイデアを出したあとの仮想顧客に対するインタビュー、企画書作成、評価などにもAIを活用して、対話を繰り返しながら企画を磨き上げていく仕組みとして運用している。

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作業フローとしては人が研究の方向性を示し、AIが未来シナリオや社内外の技術、市場性を見極めていき、最後には人がTRL（技術成熟度レベル）、BRL（事業成熟度レベル）などの観点も確かめながら選択することになる。 また、「新材料開発」と「プレミアムタイヤ材料開発」ではこの1年で構想や技術検証の段階からさらに進み、NECが持つ「材料探索ソリューション」を研究開発の業務に試行利用。 この結果、探索工数を60～70％削減しながら外部情報の検索範囲を10倍以上に広げられる見通しを得たという。

このソリューションを実務でも活用し、高機能材料の早期市場投入につなげていきたいとの考えを示した。

「タイヤデザイン開発」では、排水性や操縦安定性、走行ノイズなどさまざまな性能に関係するトレッドパターンを新たに作成するために「パターン画像生成」の新プロセスを導入。 従来は開発の初期段階で複数のデザイン案を用意して、2次元、3次元の図面化を行なって性能確認を行なっていた。 両社による取り組みでは生成AI、編集AI、認識AIという3つのAIを連携させ、デザイン案の作成と性能予測にAIを利用。

設計担当者がデザインイメージやコンセプトなどを文字入力するとAIが複数のパターン画像を出力し、それぞれをCAE（Computer Aided Engineering）や性能予測AIで評価する。 2次元、3次元の図面化は不要で、トレッドパターン開発の初期検討を短いサイクルで繰り返し行なうことが可能になり、対象に求められる要求性能などにも左右されるものの、従来は数か月かかっていた初期検討が1日で終わるようになったという。 しかし、ただAIにデザイン開発を任せて時間短縮を図るのではなく、検討の幅を広げたり速度を上げることで、設計担当者がより付加価値の高い判断や造り込みに集中できる開発環境を実現することにあると解説された。

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「部門間調整」では、タイヤ商品開発で必要となるマーケティング、設計などさまざまな部門から寄せられる市場ニーズや売上利益目標、利用できる技術、人員、設備、コスト、日程といった多岐にわたる案件を調整する必要があり、この合意形成に多くの時間と労力を割いていた。 そこで両社による取り組みでは、部門ごとに担当分けされたAIエージェントが用意され、AIエージェント同士が検討・調整を行なう仕組みを考案。 例えばマーケティング側のAIエージェントは市場ニーズや事業目標などを踏まえて商品計画を立案。

設計側のAIエージェントは人員や技術、スケジュールなどの制約条件を勘案して回答を行なう。 AIエージェント同士で対話をしながら条件を満たす案や代替案を模索していくという。 ここではどこか1つの部門に最適化されることなく、どこかの部門に不都合が生じる案は推奨せず“全社最適”という観点で合理的な合意形成を支援することが重要だと説明された。 現状の机上実証は1対1で行なわれているが、将来的には複数部門の調整が行なえる仕組みに拡大して、商品計画で必要となる調整期間を90％短縮することを目指している。

これまでに行なわれた机上実証では、マーケティング部門と設計部門で行なわれる複雑な調整業務をAIエージェントに任せ、プロセスの自動化について検証。 実際と同じ開発計画で使われるデータを使い、商品の重要度や開発難易度、必要な人員などを勘案しながら計画を立案させたところ、開発スケジュールやリソースに関する数百件のデータを活用しながら現実的な計画が立案され、AIエージェントによって調整業務が効率化できることが確認された。

AIエージェントによる部門間調整の自動化を活用することで、これまで社内調整に費やしてきた時間を減らし、人にしかできない判断や技術開発といった創造的な仕事に注力して研究開発人材の仕事をゲームチェンジしていくと説明された。