伝説のドラマの始まりは失敗から 江夏豊さんが亡くなった。 悲しい。 訃報に接し、21年前に取材したときの記事を読み返した。 産経新聞の「わたしの失敗」という連載で、伝説の「江夏の21球」を、失敗という角度から語ってもらったものだ。昭和54年11月4日。 広島と近鉄の日本シリーズ第7戦。 広島が1点をリードして迎えた九回裏、江夏は無死満塁の窮地に立たされた。 そこから佐々木恭介を

伝説のドラマの始まりは失敗から 江夏豊さんが亡くなった。 悲しい。 訃報に接し、21年前に取材したときの記事を読み返した。 産経新聞 の「わたしの失敗」という連載で、伝説の「江夏の21球」を、失敗という角度から語ってもらったものだ。

昭和54年11月4日。 広島と近鉄の日本シリーズ第7戦。 広島が1点をリードして迎えた九回裏、江夏は無死満塁の窮地に立たされた。 そこから佐々木恭介を三振に仕留め、石渡茂のスクイズを外して三塁走者をタッチアウトにし、石渡も三振に打ち取った。

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広島を初の日本一に導いた九回裏の21球は、故山際淳司の傑作ノンフィクション「江夏の21球」によって、野球を知らぬ人にまでその名を知られている。 このドラマには、あまり英雄らしくない始まりがあった。