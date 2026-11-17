元プロ野球選手の江夏豊氏が11月17日、東京都内の病院で死去した。78歳。剛速球と伝説の21球で知られるレジェンド投手は、晩年は糖尿病や肺気腫により健康を害し、車椅子生活を送っていた。名球会が追悼コメントを発表し、多くのファンが惜し涙を流している。

日本 プロ野球 の歴史に残る伝説的な左腕、元 阪神タイガース 投手の 江夏豊 氏が、2024年11月17日付で東京都内の病院にて死去した。 享年78歳。 長年患っていた糖尿病の悪化に加え、肺気腫などの健康状態が深刻化しており、近年は車椅子生活を送っていたことが明らかになった。

江夏氏はその剛速球と類まれなマウンド度胸でファンを熱狂させただけでなく、グラウンド外でも激動の人生を歩んだ「愛すべきアウトロー」として親しまれてきた。 現役時代から心臓病に悩まされ、晩年には肺気腫を発症し2024年4月からは酸素吸入器を使用する状況にあった。 昨年8月には糖尿病の影響で腹膜透析の手術を受けたが、退院後は自宅で人工透析を受けながら療養を続けていた。

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江夏豊氏を追悼する名球会のコメント

日本プロ野球名球会は公式サイトを通じて、江夏氏の長年にわたる偉大な功績に深く敬意と感謝の意を表するとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げますと追悼コメントを発表した。1948年5月15日に兵庫県で生まれた江夏氏は、1966年のドラフト会議で阪神タイガースへ1位指名され入団した。 高卒1年目からいきなり12勝を挙げるなど、即戦力として活躍。2年目にはシーズン401奪三振の偉業を達成し、当時の日本タイ記録かつ新記録となる三振を「世界の王」と呼ばれた巨人軍・王貞治選手から奪う快挙を成し遂げた。

その後も先発完投が絶対的な美学だった時代において、血行障害などで成績が低迷していた時期があったが、トレード先の南海ホークスで監督を務めていた野村克也氏との出会いを契機に救援投手への転向を決断する。 野村氏から「一緒に野球界に革命を起こそう」と説得されたことが、その後の活躍への転機となった。

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特に広島東洋カープ在籍時の1979年日本シリーズ第7戦、対近鉄バファローズ戦での「江夏の21球」は伝説となった。9回裏無死満塁という絶体絶命のピンチから無失点で切り抜け、極限の心理戦を展開したこの試合は、後にノンフィクション作品の題材にもなり、今なおネット上の野球ファンの間で「史上最高のしびれる場面」として語り継がれている。 この活躍により「優勝請負人」との異名を不動のものにし、日本ハムでも胴上げ投手を経験した。1984年に現役を引退後は、歯に衣着せぬ辛口解説で人気を博し、雑誌『週刊プレイボーイ』の連載「アウトロー野球論」でもおなじみの存在だった。

覚醒剤逮捕から復帰した江夏氏の半生

しかし私生活では1993年に覚醒剤取締法違反で逮捕されるというまさかの転落を経験。 収監・服役を終え、1995年4月に仮釈放されると、再び野球界へ迎え入れられ、阪神の春季キャンプで臨時コーチを務めるなど後進の育成に情熱を注いだ。 通算成績は829試合登板、206勝158敗193セーブ、2987奪三振、防御率2.49。 最多勝2度、最優秀救援5度、最多奪三振6度、最優秀防御率1度、シーズンMVP2度、沢村賞1度などのタイトルを獲得した。 球界を代表するレジェンド投手としての足跡を残し、天国へ旅立った。