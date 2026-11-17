野球解説者で元プロ野球選手の江夏豊氏が17日午前2時23分、都内の病院で死去した。78歳。シーズン最多401奪三振や「江夏の21球」など数々の金字塔を打ち立てた。

野球解説者で元プロ野球選手の 江夏豊 さんが17日未明、都内の病院で死去した。享年78。兵庫県尼崎市出身で、持病の糖尿病悪化により9月から入院していた。静かに力尽きたとされる。

死去時間は17日午前2時23分。2週間ほど前、阪神時代のバッテリーの盟友である田淵幸一氏の見舞いを受けており、その励ましを受けながら闘病を続けてきたが回復せず、この世を去った。

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江夏豊のキャリアと金字塔

江夏さんは、阪神、南海（現ソフトバンク）、広島、日本ハム、西武の5球団で数々の「伝説」と「記録」を積み上げた剛腕左腕として知られる。プロ入り当初から先発左腕として活躍し、2年目の1968年には村山実に代わるエースに君臨した。この年、豪腕から繰り出される快速球でシーズン最多奪三振の日本記録である401奪三振を打ち立てた。

王貞治氏とのライバル関係も有名で、同年9月17日の巨人戦では、稲尾和久（西鉄）が持っていた当時のシーズン最多記録353奪三振を王貞治から奪った。さらに打順一巡して再び王から新記録を奪うという神業を見せ、その間8打者からは三振を奪わない圧巻の投球で記録を塗り替えた。

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1969年に入団した田淵幸一とは「黄金バッテリー」と呼ばれ、71年のオールスター第1戦（西宮）では先発して3回まで9人連続で三振を奪った。第3戦（後楽園）の6回にも1三振を奪い、前年の第2戦から球宴15人連続奪三振という記録を樹立した。また、73年8月30日の中日戦では、延長11回をノーヒットノーランで締めくくり、自らのサヨナラ本塁打で劇的な達成を飾った。

1975年オフ、大型トレードで南海ホークスへ移籍した。野村克也監督の下で「球界に革命を」とリリーフエースに転向し、投手分業制を確立。1977年には19セーブで最優秀救援投手に輝いた。この際、江夏、望月－江本、長谷川、池内、島野という大規模な交換が成立し、大きな騒動となった。

広島時代と「江夏の21球」

野村監督の解任を機に1977年12月、金銭トレードで広島東洋カープへ移籍した。古葉竹識監督による球団2度目のリーグ制覇に貢献し、自身初の優勝を経験。同年、救援投手としては歴代初のMVPを獲得した。近鉄との日本シリーズ第7戦では、「江夏の21球」と呼ばれるドラマを生み出した。

3勝3敗で迎えた同シリーズ第7戦（大阪）は、4－3と広島が1点リードして9回裏を迎えた。江夏は近鉄先頭の羽田に中前打を喫し、代走の盗塁や捕手の悪送球、四球も重なり無死満塁の絶体絶命の場面を招いた。代打佐々木を三振で打ち取った後、スクイズを外した間に三塁走者藤瀬がタッチアウト。最後に石渡を三振に打ち取り、広島が初の日本一を達成した。このイニングの投球数がわずか21球であった。

翌1980年も広島で連覇を果たしたが、同年オフには大沢啓二監督の強い意向で、日本ハムファイターズへ高橋直樹とのトレードで移籍した。日本ハムでも1981年に優勝に貢献し、パ・リーグMVPとなり「優勝請負人」と称された。79年から83年まで5年連続で最多セーブを記録した。

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大沢監督の勇退とともに西武ライオンズへ移籍し、1984年のシーズンを最後に現役を引退した。その後、米ブルワーズでメジャーを目指すなど野球人としての挑戦を続けた。1985年1月には、有志と少年野球チームに「たったひとりの引退試合」を多摩市営球場で開催してもらった。

覚せい剤問題と後の活動

1993年3月、人生は暗転した。覚醒剤を大量に使用・保持していたことで2年4カ月の実刑判決を受けた。過去の栄光は帳消しとなり、95年4月の仮釈放後、立ち直ってみせたものの、野球殿堂入りを果たすことはできなかった。引退後は解説者や評論家として活躍し、甲子園を愛した左腕は93年3月の判決までを最高峰のキャリアとし、その後は社会的な苦難にも直面した。

江夏対王のデータでは、67年から75年の9年間で258打数74安打、打率2割8分7厘、20本塁打、56四球、57三振、56打点を記録した。江夏は王が最も多く三振を喫した投手であり、王は江夏が最も多く本塁打を浴びた打者という関係でも知られている。9年間で258打数74安打、打率2割8分7厘という数字は、両者の激しい心理戦の証左でもある。

江夏の9連続奪三振は、71年球宴第1戦（西宮）での記録である。6勝9敗の成績ながらファン投票1位になった全セ江夏は、速球中心の真っ向勝負で三振を奪い続けた。9人目の加藤（阪急）が捕邪飛を打った時、江夏は捕手田淵に「追うな」と叫んだという逸話も残っている。この試合では自ら3ラン本塁打も放ち、「江夏デー」と称された。84年の球宴で江川卓（巨人）が8連続を奪っているが、9連続奪三振は江夏のみが記録している異色の金字塔である。

大山高から66年、ドラフト1位で阪神に入団。在籍中に最多勝2度（68、73年）、最優秀防御率1度（69年）のタイトルを獲得。1976年に南海にトレード移籍し救援転向後、広島、日本ハム、西武へ移り、最優秀救援投手5度の輝かしい実績を残した。現役時代は身長179センチ、体重90キロの左投げ左打ちで、その体格から放たれる速球はプロ野球ファンに深い印象を与え続けた。