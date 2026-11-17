数球団を渡り歩いた名投手江夏豊氏が17日未明に死去した。阪神や広島で活躍し「優勝請負人」と呼ばれた生涯と、広島時代の思い出を振り返る。

元プロ野球選手の解説者である 江夏豊 氏が、17日未明に都内の病院で死去した。享年78歳。尼崎市出身で、プロ野球界に数々の伝説と記録を刻んだ名選手であった。

現役時代の実績と「優勝請負人」の称号

江夏氏の現役時代は、18年の活躍で通算206勝、158敗、防御率2.49という輝かしい数字を残した。身長179センチ、体重90キロの左腕投手として、阪神、南海、広島、日本ハム、西武の5球団でプレーし「優勝請負人」と呼ばれた。68年には沢村賞を受賞し、68年と73年には最多勝、69年には最優秀防御率を記録した。73年8月30日には甲子園で行われた中日戦でノーヒットノーランを達成し、その後はリリーフ転向を経て最多セーブ6回、最優秀救援投手5回という記録も残した。

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広島時代への愛着と衣笠祥雄氏との関係

江夏氏は広島在籍当時のことを「選手として本当に楽しかった時代」と振り返り、古巣への愛着を語った。特にチームメートだった衣笠祥雄氏との友情は深く、「サチ」と呼んで親しく交流していた。衣笠氏は上行結腸がんのため18年4月に死去しており、突然の別れは江夏氏の心を強く打ったという。二人でキャンプ地の日南に行きつけのスナックでカラオケを楽しむなど、野球以外の場面でも深い絆で結ばれていた。

広島移籍当時の心境と緒方監督への期待

江夏氏は広島への移籍当時、関西出身者ながら戸惑いや落ち込みを感じていたと明かす。当時の広島は発展途上の街という印象が強く、トレードを聞いた際は「ついに広島まで行くのか」と落胆したという。しかし、生え抜き選手を中心にチームを固める広島の人柄や、緒方監督が選手を公平に起用する姿勢が高く評価している。緒方監督は義理堅い人物であり、その人間性が結果につながっていると見ている。

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広島が3連覇を果たした18年、江夏氏はチームの快挙を祝うとともに、衣笠氏の逝去という悲しみも抱えていた。この年は広島ファンにとって特別な意味を持つ年となったが、江夏氏自身にとっても野球でも遊びでも楽しい思い出しかない広島時代を懐古する機会となった。チームの伝統と人柄が、現在も広島ファンや若者に支持される理由であると分析している。

広島日本一への思いと最後の応援

江夏氏は、現役時代に通算2回の日本一を経験しており、広島がまだ優勝から遠のいている現状を残念に思っている。17年のクライマックスシリーズでの敗戦を想起し、今年こそ広島が日本一になることを心から願っている。結果がすべてであるプロ野球の世界において、勝つことの重要性を身を持って体現した江夏氏の死は、野球ファンにとって大きな損失である。その業績と人柄は、後世まで語り継がれるだろう。