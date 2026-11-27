実質賃金は9カ月連続プラスだが、日銀の調査では「ゆとりがない」人が過半数に。数字と実感は、なぜこれほどズレるのか。カギは過去からの「累積」にある。筆者が計算した結果、2005年から2025年までの20年間で、物価は21.6%も上昇していたことが分かった。気付かないうちに積み上がる「ステルス負担」の正体を探る。

現在の暮らし向き（出所：日本銀行「ゆとりがなくなってきた」と答えた人は3回とも過半数で、9月は54.4％でした。 一方、同時期の実質賃金は2026年3月+1.4％、6月+2.2％、9月は+2.0％です。

実質賃金はプラスが続いているにもかかわらず、生活実感の向上につながっていない様子がうかがえます。 それだけ、これまで累積してきた物価上昇の影響が大きいのかもしれません。 総務省が公表している消費者物価指数（持ち家の帰属家賃を除く総合、以下同じ）を確認すると、直近3年は2023年が前年比+3.8％、2024年+3.2％、2025年+3.7％です。 毎年の数字は3％台ですが、過去からの累積を数値化してみると見え方が変わってきます。

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さらにさかのぼって、2005年から2025年まで20年間の変化を計算してみたいと思います。 消費者物価指数の前年比は、前年の数字をベースに算出されます。 仮に昨年も今年も+10％ずつ増えた場合、2年前の物価を1とすると、今年の物価指数は1+0.1+0.1=1.2ではありません。1年前の物価は、1から10％上昇したので計算すると1×1.1=1.1です。 今年も10％上昇した場合は1年前の1.1をベースにして1.1をかけ、1.1×1.1=1.21となります。