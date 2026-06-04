伏尾台の28年ぶりのコンビニ ローソンが開業

大阪府池田市のニュータウン「伏尾台」でコンビニが28年ぶりに開業した。ローソンは1970年代に宅地開発が始まった戸建て中心の住宅地と提携している。人口は90年代に7000人を超えていたが、現在は4700人を下回る。オープンセレモニーで滝沢智子市長は「官民連携の様々な取り組みがオールドニュータウンの活性化のモデルケースになることを期待したい」と話した。

大阪府 池田市 の ニュータウン 「 伏尾台 」で4日、28年ぶりに コンビニ が開業した。 ローソン は1970年代に宅地開発が始まった戸建て中心の住宅地とあいだ、 伏尾台 と提携している。 人口は90年代に7000人を超えていたが、現在は4700人を下回る。

オープンセレモニーで滝沢智子市長は「官民連携の様々な取り組みがオールドニュータウンの活性化のモデルケースになることを期待したい」と話した。 店舗面積は通常のローソンの2倍弱にあたる366平方メートル。 OTC医薬品や生鮮品、工場直送のベーカリーなど特徴的な品ぞろえだ。 小上がりのあるイートインスペースもある。

地元客は「子どもが1歳で椅子の利用に不安がある。 このようなスペースはうれしい」と話した。 平時、有事を問わず、地域住民の安全・安心を後押しする。 敷地内に人工知能（AI）ドローンポートを常設。

平時は河川やため池の監視のほか、小学生の登下校など街の見守り活動に活用する。 災害時には住民への注意喚起や避難誘導などを行う。 伏尾台の別の場所には1981年開店のローソンがあった。98年に閉店して以降、コンビニはなかった。 今回、店ができた場所は阪急バスの営業所だったが、2022年に廃止に。

市が地域の交流拠点として活用を進めようと、寄付を受けた。25年、土地の活用について提案を公募した結果、ローソンが選ばれていた





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