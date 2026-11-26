知念侑李がメンバーのもとを何度も“巡回”

同番組は、Hey! Say! JUMPとして走り続け、まもなく20年を迎える伊野尾、有岡大貴、知念侑李の3人が、これまでできなかったことや、今だからこそやってみたいことに挑戦する“大人の放課後”バラエティー。

#2では、グループの新アルバム制作に向け、伊野尾がフィリピンでアーティストたちに楽曲制作を依頼するロケの続編を公開。 知念は、ハリウッドザコシショウ、島田珠代、ひょうろくと4時間ずつ密室で過ごす「人見知り克服12時間チャレンジ」に挑んだ。 スタジオでは、デビュー20周年を目前に控えたHey! Say!

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JUMPの近況にも話題が及んだ。 伊野尾は最近の楽屋について「楽屋がワイワイ大賑わいで怖さがちょっとある。 デビュー当時よりみんなはしゃいでるんじゃないの」と告白。 長い活動歴を重ねた現在の方が、デビュー当時よりも楽屋がにぎやかになっていると語った。