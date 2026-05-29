伊藤忠・岡藤社長が貿易会会長に就任 エネルギー安全保障と脱炭素のバランスを強調

伊藤忠商事の岡藤社長が日本貿易会の会長に就任。現役CEOによる就任は異例で、8年ぶりの伊藤忠出身者のトップ就任となった。イラン情勢を受けた原油・ナフサ不足、AI時代の電力需要増加を踏まえ、エネルギー政策における現実的なアプローチと脱炭素の両立の必要性を強調。商社の役割として、複雑な国際環境下での情報収集力と実行力を挙げ、中国市場への関与継続の重要性を指摘した。

伊藤忠出身者が貿易会の会長に就くのは、小林栄三元社長（2014年5月〜18年5月）以来、8年ぶりとなる。 現役の最高経営責任者（CEO）が貿易会トップに就くのは異例であり、岡藤氏にとって経済団体や業界団体のトップ就任は初めての経験だ。

イラン情勢を受けて中東からの原油調達が困難になり、石油化学製品の基礎原料となるナフサ不足も深刻化している。 岡藤氏は「石油由来でつくられる産品が非常に多く、これを他の物で代替するのは難しい。 化石燃料をすぐやめるのはあまりに短絡的だ」と述べ、エネルギー転換の現実的な課題を指摘した。 その一方で「脱炭素は人類が生き延びるためにはやらないといけない」と強調し、長期的な視点での取り組みの必要性を説いた。

世界で人工知能（AI）普及に伴いデータセンターの電力需要が高まっている現状について「原子力発電も入れてバランスをとりながら進めないと現実的には難しい。 きれい事だけでは何ともならない」と述べ、多様な電源の維持が不可欠との認識を示した。 商社業界を取り巻くビジネス環境は「かつてなく複雑だ」とし、その中での商社の役割を「情勢を見定める嗅覚や困難でも前に進む実行力」と位置付けた。 悪化する中国との関係については「中に入って（中国を）見ると意外と違うことがある。

商社が入って開拓していくことが大事だし、それが商社の務めだ」と語り、現地での情報収集と事業展開の重要性を訴えた





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