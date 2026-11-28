伊藤大海投手がシカゴ・カブスと契約合意し、佐藤輝明とメジャーで共闘。ブラックフライデーに日本人メジャー挑戦者の移籍先がすべて決着した経緯と影響を解説。

複数の米メディアは、日本ハムファイターズから ポスティングシステム を通じてメジャーリーグ挑戦を目指す 伊藤大海 投手（29）が、 シカゴ・カブス と契約合意したと27日（日本時間28日）に報じた。この報道を受け、日本ハム球団の幹部も本人から契約合意の連絡を受け取ったことを認め、正式な身体検査を経て契約が結ばれる見込みである。

ブラックフライデーに開催されたこの日、西武ライオンズから海外FA権を行使した高橋光成投手（29）もアリゾナ・ダイヤモンドバックスと年俸300万ドル（約4億7700万円）の単年契約に合意した。また、この日までにシカゴ・カブスで佐藤輝明外野手（27）、トロント・ブルージェイズで平良海馬投手（27）の契約発表がなされており、今オフにメジャー挑戦を宣言した日本人選手すべての移籍先が固まった。

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カブス新戦力伊藤大海の期待とローテーション事情

AP通信は伊藤大海の契約合意を伝え、身体検査を経て正式な契約を結ぶと報じた。伊藤はポスティングシステム申請の際に、ファイターズへの感謝と誇りを胸にメジャーで勝負したいと誓っており、今オフにFAとなった日本ハムの先発ローテーションの担い手として期待されている。2026年WBCの侍ジャパンでチームメートとして知られる佐藤輝明との共闘から、伊藤の挑戦が始まることになる。

日本ハム解体後のカブスは、今永昇太、ジャスティン・ホームズ、ジャック・ガウスマン、ブライソン・ビクターソン、ジェイク・ボイドという先発ローテーションの5投手全員がFAとなった状況にある。ガウスマンはデトロイト・タイガース、ビクターソンはコロラド・ロッキーズへの移籍が決まっており、総流出の可能性も残る。

この日、年俸5年総額1億2000万ドル（約191億円）でボルチモア・オリオールズからのFA獲得が発表された同学年の左腕ケビン・ギャレット・ロジャーズに続き、伊藤はローテーションの2番手、3番手を託される見込みだ。本来ならエース格のクリスチャン・スティール、トレバー・ギャレット、ザック・ホートンが肘の手術明けであり、マット・ブラウンも11月に頸椎の手術を受けたばかりという状況だ。

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健康に不安が残る投手陣の中で、北海道が誇る馬車馬のような右腕である伊藤に狙いを定めていた。入団から6年連続で規定投球回を投げ、2025年には沢村賞に輝くなど、高い安定性と実績を残してきた伊藤の存在が、カブスの先発陣強化に不可欠だと判断されたのである。

史上初のポスティング同時獲得と侍日本の絆

2026年WBCで侍ジャパンを世界一に届かせられなかった佐藤輝明と、伊藤大海という新タッグが組まれる。ポスティングシステムで同一年に2選手が獲得されるのは史上初めてであり、16年ぶりのワールドチャンピオンを目指すカブスに、頼れる侍選手2人が名門に加わる。

メジャー1年目の日本選手が同一チームに2人所属するのは、2007年のボストン・レッドソックス（松坂大輔、岡島秀樹）や2010年のニューヨーク・メッツ（五十嵐亮太、高橋尚成）に次いで、17年ぶり3度目である。なお、この過去の事例はすべてFA移籍によるものであった。

ポスティングシステムを用いて同一シーズンに2選手を同一チームで獲得するのは、カブスが史上初めてとなる。さらに、同一年に4選手がメジャー契約で大リーグ移籍するのは、2011年オフの青木宣親、ダルビッシュ有、岩隈久志、和田毅以来、15年ぶりとなる。

最多の記録は2007年オフの福留孝介、福盛和男、小林雅英、黒田博樹、薮田安彦の5人であり、今年はその半分に近い規模で日本人選手がメジャー舞台に立った。各選手がそれぞれの新天地で結果を残すことで、日本野球界の国際的な影響力をさらに高めている。

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ブラックフライデーの由来と業界への波及効果

この契約が報道された日であるブラックフライデーは、米国の感謝祭（サンクスギビング）に由来する大規模セールを指す。1941年に11月の第4木曜日を感謝祭とすることが正式決定され、その翌日のセールは確実に黒字になるほど物が売れることから、この名前が付けられた。

感謝祭休暇明けとなる翌月曜日は、ネット通販が年間最大の売り上げを示し、サイバーマンデーと呼ばれるようになった。このように、季節行事と結びついた商業的な出来事が、メジャーリーグの契約発表やニュースのタイミングに影響を与えることもある。

日本では2014年にトイザらスが大幅な値引きセールを開催し、各業界にも波及して11月の恒例イベントとなった。こうした商業的な文脈とは別に、スポーツ業界においても年末年始に向けた契約締切や、オフシーズン中の選手獲得競争が活発化するため、タイミングを計った報道が行われる傾向がある。

伊藤大海の経歴と野球人としての実績

伊藤大海は1997年8月31日に北海道鹿部町で生まれ、29歳である。駒大苫小牧では2年春に甲子園出場を果たしたが、駒大に進学後に中退し、苫小牧駒大に再入学した経緯を持つ。2020年のドラフト1位で日本ハムに入団すると、即戦力として活躍の場を広げてきた。

21年の東京五輪、23年のWBCで侍ジャパン入りし、世界一に貢献した実績を持つ。24年には最多勝、勝率第1位、25年には最多奪三振と沢村賞に輝き、投手として頂点に立った。身長1メートル76、体重85キロの右投げ左打ちで、粘り強い投球が持ち味である。

メジャーでプレーするのは夢であり、目標にしてきたことの一つであると語っていた伊藤。今オフの移籍市場で確実なステップを踏み出した伊藤大海のメジャーでの活躍が、次なる期待を集めている。シカゴ・カブスでのシーズン開幕に向け、身体検査を通過し、本格始動に向けた準備が進められている。