日本ハムからポスティングされた伊藤大海投手がシカゴ・カブスと契約合意し、メジャーリーグでのプレーが始まる。先発だけでなくリリーフでの球速向上も期待され、カブスのローテーション戦力が強化される。

ポスティング制度を利用しメジャーリーグ（MLB）移籍を目指す 日本ハムファイターズ 所属の 伊藤大海 投手（29）が、 シカゴ・カブス と契約合意に達した。27日（日本時間28日）、MLB公式サイトを始めとする複数の米メディアがこの情報を報じた。契約の年数や金額に関する詳細はまだ公開されていない。

伊藤大海のメジャー移籍決定と経緯

伊藤投手は今季終了後、メジャーリーグでのプレーを強く望む意向を示していた。本人は限られた期間の中で、自分を評価してくれるMLB球団からのオファーを慎重に検討し、投手としての成長や家族の事情も考慮した上で、最善の決断を下したいと考えていたとコメントしていた。今回のカブスとの合意は、その長年の目標を達成する形となった。

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伊藤大海の戦績と球団の期待

MLB公式サイトは、伊藤投手について日本国内で数多くの受賞歴を誇る先発投手の一人であると紹介している。2021年のメジャーデビュー以来、ファイターズで1000イニング以上を投げ、902奪三振、防御率2.92という高い記録を残してきた。この実績が評価され、メジャー界での新たなキャリアを歩むことになった。

スカウト評価とリリーフでのポテンシャル

あるスカウトは、伊藤投手について先発では波があるかもしれないが、リリーフとして起用されればさらに球速が出ると分析している。実際にWBCでリリーフ登板した際には94～96マイルの球速を記録し、えげつない球を投げていたことが伝えられている。この評価が、カブスが彼を獲得する上で重要な判断材料となった可能性がある。

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カブスのローテーションと日本人選手

シカゴ・カブスには、今季まで鈴木誠也が所属しており、阪神からポスティングされた佐藤輝明とも契約を結んでいる。今回の伊藤大海の加入により、カブスは日本人選手のネットワークをさらに強固なものにする一方で、戦力面でも大きな強化となる。伊藤投手のメジャーでの活躍が、日本からの移籍組にどのように影響を与えるか注視される。

来季のローテーション構想と今後の展望

カブスの来季の先発ローテーションは、現時点で伊藤大海、新たに獲得した左腕のトレバー・ロジャーズ、左腕のジャスティン・スティール、右腕のエドワード・カブレラ、左腕のブラクストン・ギャレットの5人になる見込みだ。伊藤投手がこのローテーションの一角を担い、リリーフでも即戦力として貢献できるかが、球団とファンの期待を集めるポイントとなる。契約詳細が明らか次第、さらに具体的な戦力分析が進むことが予想される。