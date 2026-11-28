日本ハムからポスティングシステムでメジャー移籍を目指した伊藤大海投手がシカゴ・カブスと契約合意に達した。身体検査終了後、正式発表が見込まれており、今オフFAで主力を多く失ったカブスの来季先発ローテ再編に大きく貢献すると期待されている。

日本ハムからポスティングシステムでメジャー移籍を目指した 伊藤大海 投手（29）が27日（日本時間28日）、カブスと契約合意したと複数の米メディアが伝えた。 身体検査終了後に正式発表となる見込みで、契約年数や金額は明らかになっていないが、先発ローテの一角を担うとみられる。

ロックアウトが迫る中、カブスが急ピッチで大きな補強を次々と決めた。 この日は佐藤輝明内野手（27）、先発左腕トレバー・ロジャーズ（29）との契約を正式に発表。 伊藤と、救援左腕ライアン・ヤーブロー（34）との契約合意にもこぎつけた。 今オフは鈴木誠也外野手（32）や今永昇太投手（33）ら多くの主力がFAで抜けるが、来季に向けて戦える戦力を着々と整えている。

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先発ローテは特に、今季のメンバーのほとんどがFAで抜けた状態だった。 ESPN電子版のアルデン・ゴンザレス記者は伊藤を「直球の球速はメジャー平均の95マイル（約153キロ）をやや下回り変化球も三振を奪えるほどの質はないかもしれないが、耐久力とコントロールは申し分ない」と評価。 シカゴ・サンタイムズ紙のビニー・ダバー記者も「四球を出さない投手として知られ、今季はわずか34。170投球回以上でそれより少ない四球はメジャーで今季2人だけだ」と指摘した。