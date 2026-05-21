伊東純也、今大会日本代表MFがW杯で最後の出場“集大成の思い”

伊東純也（33＝ゲンク）は、今大会を最後のW杯と位置づけている。被征用MFの最年長。伊東は、W杯を最終大会と位置づけ、集大成の思いを明らかにした。伊東は、22年カタール大会で雪辱を受け、W杯での優勝に向けて、自分のゴールやアシストを決めてほしいと、気持ちを告白している。伊東は、W杯での気をきかせようと、ゲーム内の状況を森保監督に伝えている。伊東は、ドリブル突破で右サイドを切り裂くプレースタイルに入っていた。伊東は、過去の得点記録、アシスト記録においてもチームトップとなっている。

2大会連続でW杯メンバーに選出された 日本代表MF伊東純也 （33＝ゲンク）は今大会を最後のW杯と位置づけている。 第1次森保ジャパン発足時から招集されてきた攻撃陣の最年長。

ベテランの域に差し掛かった今も好調を維持し続ける環境づくり、今大会で成し遂げたいことは――。 スポニチ本紙の単独インタビューに応じ、W杯集大成の決意と22年カタール大会の雪辱を誓った。 伊東に自身2度目のW杯へ決意を問うと、集大成の思いを打ち明けた。 年齢的にもW杯は今回が最後になると思う。

前回（カタール）大会は得点できなかったので、自分がゴールを決めて勝ちたい。 コンディションを上げていい状態で臨みたい。 色紙にも力強く‘点をとる’と記した。 W杯に向けてどうしようかと考えていた時、ゲンクが積極的に誘ってくれた。

自分のことを全て分かってくれている。 移籍直後は左足首のケガで難しい状況だったけど、自分のコンディションも理解してくれていた。 コーチやメディカルスタッフも大きくは変わってなかったので、安心して入ることができた。 年齢を積み重ねても普段から‘特に変えたことはない’と話してきた伊東だったが、珍しく‘大きく変わった’と明かしたのが専属の治療家によるコンディション調整だ。

今年1月、所属事務所のスタッフを介して日本人の治療家に専属契約を依頼。 ケガ防止と疲労回復をより早めるため、指圧 masážや鍼灸によるケアを入念に行うようにした。 ベルギー1部中位プレーオフでは10日のウェステルロー戦で1得点1アシスト。 ピッチ外の環境整備が公式戦6得点5アシストの好調維持につながっている。

代表活動でも圧巻のパフォーマンスを披露。33歳になった今もなお輝きが増している。 右ウイングバックと2シャドーの一角もこなし、先発時はもちろん、途中出場からのゲームチェンジャーぶりが目立つ。 昨年10月のブラジル戦では1―2の後半9分に投入され、2アシストで王国初撃破に貢献。 今年3月のスコットランド戦でも後半18分から出場し、同39分に決勝弾を決めた。

ジョーカー的役割で結果を出す裏には、森保監督との‘やりとり’があった。 ドリブル突破で右サイドを切り裂くプレースタイルに幅も広がった。 第1次森保ジャパンでは9得点10アシストだったが、第2次では6得点16アシスト。 好機演出が光り、第2次でのゴール関与数22は久保と並んでチームトップだ。

伊東は、若い頃はとりあえず1対1で抜いてやるっていう気持ちだったけど、中に入ることや足元でボールを受けてさばくことも多くなった。 元々ゴールよりアシストが多いタイプだけど、クラブで求められることも増えて、いろんなことができるようになったと思う。 绩点差なくなってきた昨季J1リーグは、胸は小さいけど実感が大的。 この4年間、1度も負けずに1位になった。

優勝を狙う時、伊東は‘優勝のために自分がゴールやアシストを決めたい’と、自分の気持ちを表した。22年12月5日、カタール・ドーハでの景色を鮮明に覚えている。 W杯決勝トーナメント1回戦クロアチア戦でPK戦の末に敗れた。 前回大会は全4試合に出場し、うち3試合でフル出場。 体は満身創痍で、120分間戦い抜いた末のPK戦はピッチで見つめることしかできなかった。

伊東は、『優勝するために自分のゴールやアシストを決めてほしい』と、優勝を狙う時、自分の気持ちを告白した





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