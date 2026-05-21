Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Vehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts EvacuationsVehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts Evacuations Los Angeles Fire Department Truck Involved in Serious AccidentLos Angeles Fire Department Truck Involved in Serious Accident

伊東純也、今大会日本代表MFがW杯で最後の出場“集大成の思い”

Soccer News

伊東純也、今大会日本代表MFがW杯で最後の出場“集大成の思い”
W杯日本代表MF伊東純也集大成の思い
📆5/21/2026 8:29 PM
📰Infoseeknews
70 sec. here / 15 min. at publisher
📊News: 73% · Publisher: 68%

伊東純也（33＝ゲンク）は、今大会を最後のW杯と位置づけている。被征用MFの最年長。伊東は、W杯を最終大会と位置づけ、集大成の思いを明らかにした。伊東は、22年カタール大会で雪辱を受け、W杯での優勝に向けて、自分のゴールやアシストを決めてほしいと、気持ちを告白している。伊東は、W杯での気をきかせようと、ゲーム内の状況を森保監督に伝えている。伊東は、ドリブル突破で右サイドを切り裂くプレースタイルに入っていた。伊東は、過去の得点記録、アシスト記録においてもチームトップとなっている。

2大会連続でW杯メンバーに選出された 日本代表MF伊東純也 （33＝ゲンク）は今大会を最後のW杯と位置づけている。 第1次森保ジャパン発足時から招集されてきた攻撃陣の最年長。

ベテランの域に差し掛かった今も好調を維持し続ける環境づくり、今大会で成し遂げたいことは――。 スポニチ本紙の単独インタビューに応じ、W杯集大成の決意と22年カタール大会の雪辱を誓った。 伊東に自身2度目のW杯へ決意を問うと、集大成の思いを打ち明けた。 年齢的にもW杯は今回が最後になると思う。

前回（カタール）大会は得点できなかったので、自分がゴールを決めて勝ちたい。 コンディションを上げていい状態で臨みたい。 色紙にも力強く‘点をとる’と記した。 W杯に向けてどうしようかと考えていた時、ゲンクが積極的に誘ってくれた。

自分のことを全て分かってくれている。 移籍直後は左足首のケガで難しい状況だったけど、自分のコンディションも理解してくれていた。 コーチやメディカルスタッフも大きくは変わってなかったので、安心して入ることができた。 年齢を積み重ねても普段から‘特に変えたことはない’と話してきた伊東だったが、珍しく‘大きく変わった’と明かしたのが専属の治療家によるコンディション調整だ。

今年1月、所属事務所のスタッフを介して日本人の治療家に専属契約を依頼。 ケガ防止と疲労回復をより早めるため、指圧 masážや鍼灸によるケアを入念に行うようにした。 ベルギー1部中位プレーオフでは10日のウェステルロー戦で1得点1アシスト。 ピッチ外の環境整備が公式戦6得点5アシストの好調維持につながっている。

代表活動でも圧巻のパフォーマンスを披露。33歳になった今もなお輝きが増している。 右ウイングバックと2シャドーの一角もこなし、先発時はもちろん、途中出場からのゲームチェンジャーぶりが目立つ。 昨年10月のブラジル戦では1―2の後半9分に投入され、2アシストで王国初撃破に貢献。 今年3月のスコットランド戦でも後半18分から出場し、同39分に決勝弾を決めた。

ジョーカー的役割で結果を出す裏には、森保監督との‘やりとり’があった。 ドリブル突破で右サイドを切り裂くプレースタイルに幅も広がった。 第1次森保ジャパンでは9得点10アシストだったが、第2次では6得点16アシスト。 好機演出が光り、第2次でのゴール関与数22は久保と並んでチームトップだ。

伊東は、若い頃はとりあえず1対1で抜いてやるっていう気持ちだったけど、中に入ることや足元でボールを受けてさばくことも多くなった。 元々ゴールよりアシストが多いタイプだけど、クラブで求められることも増えて、いろんなことができるようになったと思う。 绩点差なくなってきた昨季J1リーグは、胸は小さいけど実感が大的。 この4年間、1度も負けずに1位になった。

優勝を狙う時、伊東は‘優勝のために自分がゴールやアシストを決めたい’と、自分の気持ちを表した。22年12月5日、カタール・ドーハでの景色を鮮明に覚えている。 W杯決勝トーナメント1回戦クロアチア戦でPK戦の末に敗れた。 前回大会は全4試合に出場し、うち3試合でフル出場。 体は満身創痍で、120分間戦い抜いた末のPK戦はピッチで見つめることしかできなかった。

伊東は、『優勝するために自分のゴールやアシストを決めてほしい』と、優勝を狙う時、自分の気持ちを告白した

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Infoseeknews /  🏆 10. in JP

W杯 日本代表MF伊東純也 集大成の思い 22年カタール大会の雪辱 W杯最後の出場 指圧マッサージ 鍼灸 ケガ 疲労回復 喜び ゲームチェンジャー 優勝

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

広島、ＰＫ戦で敗れ天皇杯決勝６連敗 ＰＫ失敗のＭＦ満田と川村は涙…満田「責任を感じる」広島、ＰＫ戦で敗れ天皇杯決勝６連敗 ＰＫ失敗のＭＦ満田と川村は涙…満田「責任を感じる」広島はＰＫ戦の末に甲府に敗れ、天皇杯決勝は６連敗となった。堅い守備から効果的なカウンターを繰り出す甲府の流れに持ち込まれ、前半２６分に先制を許した。それでも敗色ムードが漂いつつあった後半３９分、ＭＦ
Read more »

城彰二氏がW杯メンバー大胆予想 落選は南野拓実、川島永嗣、さらに...「必要ないんじゃないか」城彰二氏がW杯メンバー大胆予想 落選は南野拓実、川島永嗣、さらに...「必要ないんじゃないか」サッカー元日本代表FWの城彰二氏（47）が2022年10月26日にユーチューブチャンネルを更新し、11月に開催されるワールドカップ（W杯）カタール大会の日本代表メンバー26人を予想した。メンバーは11月1日に発表される。「吉田と冨安のセンターは固い」動画では城氏がGK、DF、MF、FWの順でメンバーを予想。GKは権田修一（33）、シュミット・ダニエル（30）、谷晃生（21）の3人を選出し、3度のW
Read more »

エレコム、超小型USBメモリーに高容量モデルとUSB Type-C／A両対応の2タイプ登場エレコム、超小型USBメモリーに高容量モデルとUSB Type-C／A両対応の2タイプ登場読み込み速度がアップし高容量化したUSBメモリー（MF-SU3ASVシリーズ）と、コンパクトな本体にUSB Type-CコネクターとUSB Type-Aコネクターを搭載したUSBメモリー（MF-CAU32BKシリーズ、MF-CAU32SVシリーズ）を発表。
Read more »

【なでしこ】右足首骨折の宮沢ひなた、左肩手術の浜野まいか復帰／シービリーブスカップ代表発表【なでしこ】右足首骨折の宮沢ひなた、左肩手術の浜野まいか復帰／シービリーブスカップ代表発表日本サッカー協会は28日、米国で4月に開催される国際親善大会「シービリーブスカップ」に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」にDF熊谷紗希（33＝ローマ）、MF… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）。
Read more »

エレコム、スライド操作でUSB Type-A/Cを切り替えできるUSBメモリを発売エレコム、スライド操作でUSB Type-A/Cを切り替えできるUSBメモリを発売エレコム株式会社は、USB Type-AとUSB Type-Cを切り替えて使用できるUSBメモリを発売する。ラインアップと直販サイトでの販売価格は、32GBの「MF-WSAU3032G」が3278円、64GBの「MF-WSAU3064G」が4708円、128GBの「MF-WSAU3128G」が6908円、256GBの「MF-WSAU3256G」が9878円。本体カラーはブラック・ホワイト・ブルー（64/128GBのみ）。8月上旬の出荷予定。
Read more »

【WEリーグ】Ｃ大阪ヤンマー浅山茉緩は関大卒業でプロ専念「もっとサッカーに力を注いでいく」【WEリーグ】Ｃ大阪ヤンマー浅山茉緩は関大卒業でプロ専念「もっとサッカーに力を注いでいく」WEリーグ・セレッソ大阪ヤンマーレディースのDF浅山茉緩（まひろ、22）が今季、ポジション登録されたDF以外に、MF、FWの本格的な三刀流に挑戦している。「小… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）。
Read more »



Render Time: 2026-05-21 23:29:11