シンガー・ソングライター伊東歌詞太郎が29日、熊本・荒尾市のゆめタウンシティモールで、全国21カ所をめぐったフリーライブの最終公演を行った。最終公演は「熊本に… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

シンガー・ソングライター 伊東歌詞太郎 が29日、熊本・荒尾市のゆめタウンシティモールで、全国21カ所をめぐった フリーライブ の最終公演を行った。 最終公演は「熊本にエールを送る！ with大牟田高校吹奏楽部／有明高校吹奏楽部」と題し、ソロライブに加え、今年の夏の甲子園で、県を越えた絆を結んだ福岡・大牟田高校と熊本・有明高校吹奏楽部とのスペシャル合同ステージを披露した。

部員の少ない有明高校吹奏楽部に、大牟田高校が援軍を送り話題になった。 大牟田高校吹奏楽部の華やかなステージで幕を開けると、ソロライブでは、伊東が「ピエロ」「メランコリック」「さよならだけが人生だ」「singer.song.writers. 」「magic music」などを歌唱した。 サプライズで、最新アルバム収録予定となる伊東による初の合唱曲を発表し、両校の生徒たちが合唱として参加した。

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伊東はイベント後、「めちゃくちゃ良かったです！ 大牟田高校、有明高校の吹奏楽部の皆さんには重ね重ね感謝。 吹奏楽部なのに合唱曲まで快諾してくれて、その苦労があったからこそ、本当に楽しい、良いライブになりました。 来てくださった方、本当にありがとうございます！