伊原六花主演『小麦とバターと復讐と』第5話、極みの料理人選考で逆境を突破

伊原六花主演の水ドラ『小麦とバターと復讐と』第5話が4日放送。タイムリープしたパン職人が料理対決で勝利し、山奥の工房で再会。三角関係の激突も描かれる。

関西テレビと フジテレビ 系で毎週水曜深夜に放送される『 小麦とバターと復讐と 』の第5話が、放送当日の4日に放送されるにあたり、あらすじが公開された。 伊原六花 が主演を務める本作は、パン職人としての再起と複雑な人間模様に焦点を当てている。

料理対決勝利と山奥での再会

パン職人・野崎ミチル（伊原六花）は、夫に浮気された直後に命を落とし、2年前にタイムリープした設定である。第4話では、人気モデル・ハルナ（トラウデン直美）の動画出演をきっかけに大きな注目を集め、人気料理対決番組『極みの料理人』への出演オファーを受けた。タイムリープ前に苦い敗北を経験した因縁の舞台であるが、過去の自分を乗り越えるためリベンジを決意した。過去の失敗への不安を抱えつつも、料理教室の仲間たちや優吾（七五三掛龍也）に支えられながら覚悟を固める。

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そして迎えた収録当日、カナエ（寺本莉緒）がアシスタントとして参加することになるなど予想外の展開が続出した。さらに思いがけないトラブルが発生し、会場が騒然となるなか、ミチルは持ち前の力で試練を乗り越え、『極みの料理人』に選ばれた。優吾に連れられて訪れた山奥のパン工房で、ミチルはパン職人・成田雅美（美保純）と出会う。中学を卒業してからパン一筋で生きてきた雅美の話を聞き、ミチルは「パンが好き」という純粋な気持ちを再確認する。

三角関係の激突と美保純のコメント

一方、2人の後を追って現れたミチルの恋人・賢人（味方良介）が、優吾と激しく衝突する。ミチルを巡って三角関係に発展する展開となっている。原作は、カンテレがSTUDIO MIXERと共同製作した同名タテヨミ漫画である。不倫や復讐、タイムリープに加え、人生の再挑戦やピュアな恋愛を描く作品として知られている。美保純からは、ドラマの展開を「パン作りの過程」に例えたコメントが到着している。

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制作背景と視聴の呼びかけ

『小麦とバターと復讐と』は、カンテレ・フジテレビ系水ドラ★イレブン枠にて毎週水曜後11時に放送されている。今回公開されたあらすじは、第5話がきょう4日に放送されるのに先立っての情報提供である。主演の伊原六花と、Travis Japanの七五三掛龍也が出演することで、注目が集まっている。タイムリープというファンタジー要素と、パン作りという現実的なテーマが融合し、独特の世界観を構築している。

次回以降の展開への期待

ミチルは『極みの料理人』への出演を決め、新しい一歩を踏み出した。山奥の工房での出会いを通じて、パンへの想いを新たにしている。しかし、恋人・賢人と優吾の対立は解決しておらず、三角関係の行方が物語の大きな鍵となる。視聴者は、ミチルが過去のトラウマをどう克服し、新しい人間関係を築いていくかに注目することになる。今後の展開が楽しみである。