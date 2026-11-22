《「21世紀のぴあ戦略」を考えるために、平成9年に「ネクストプロジェクト」をスタートさせたものの、目的を変更することになる》

《「21世紀のぴあ戦略」を考えるために、平成9年に「ネクストプロジェクト」をスタートさせたものの、目的を変更することになる》 熱気あふれる社員たちが少なくなったのはなぜか。 どうすれば熱気を取り戻せるのかを考える会にする、とメンバーたちに提案しました。

メンバーたちからは「会社全体がどこに向かおうとしているのか、が見えなくなっている」「目の前のことだけこなせばいいという気持ちになっている」という実感が一様に語られました。 一心不乱に前ばかりを見て走ってきましたが、後ろを見たらちゃんとついてきているのは少しの社員だけだったんですね。 そのためにまず、私の過去の講演やインタビュー記事から企業理念に関係する部分を抜き出して、メンバーに読んでもらうことにしました。 そして、私の発言について納得がいくまで、メンバーに説明することにしました。

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このミーティングは1回あたり最低でも3時間くらい、私が参加したのが数十回、メンバーだけの参加が数十回を1年半くらいにわたって続けられました。 そうして平成10年7月に発表されたのが、企業理念である「ぴあアイデンティティ（PI）」です。 《PIが記載された小冊子が全社員に配られた》 「ひとりひとりが生き生きと」という言葉がまず掲げられました。 そこに込められた意味は、人生が感動と希望に満ち、それぞれの個性を十分に発揮できている状態が理想。

自分が生き生きとするためには、相手も生き生きしていなくてはならない。 ぴあの社員として、顧客が生き生きするための商品やサービスを開発、提供して喜んでもらえてこそ、自分も生き生きできる、という内容でした。 加えて、ぴあは「経済性」と「趣旨性」のバランスを取りながら前に進む、と宣言したのです。 経済性とは会社の利益・収益であり、趣旨性とは企業活動を通して求めていく社会の理想についての考え方です。

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経済性と趣旨性を車の両輪にして前へ進む、という考え方を明示しました。 《1年以上かけて作成したPIだったが、参加メンバーは、PIを読んだだけで社員たちが社長の考えを理解してくれるとは思えないという》 そこで私が主催する「PIサロン」を開き、グループ分けした社員全員と「PI」について徹底的に話し合いました。

「この部分を理解するのは難しい」「社長の真意はどこにあるのか？ 」などと疑問をぶつける社員と向き合いました。 第2部ではアルコールも入って、私から社員に質問もしました。1年がかりで当時の社員375人全員と対話しました。 さらに、翌年からは1泊2日で全社員対象の「PI研修」も始めました。

ぴあという会社がなぜ社会に存在しているのかなど、そもそもを議論しました。 PI研修は、毎年の新入社員や中途社員を対象に今でも続いていますが、大きな変化はその主催者が私ではないことです。 人事担当を中心とした次世代のリーダーに引き継がれていることを嬉（うれ）しく感じています。 《「PI」の発表から20年後の平成30年には、「ぴあコーポレート・アイデンティティ（CI）」の作成に着手した》 企業理念の「PI」が社員ひとりひとりの考え方だとすれば、「CI」は会社のあり方をどう言葉にするか、ぴあとはどういう会社なのかということです。

CI策定に向けて「CIサロン」というプロジェクトチームを作りました。2年ほどの議論を経て「CI」ができました。 ぴあ株式会社を全ての役員と社員からなる「コミュニティー」と位置付けて、利益を上げるためだけでなく、自分や自分以外のひとをみんな幸せにするためにあるのだ、と書きました。 《令和2年にはリーダーに求められることをまとめた「ぴあリーダーシップ（PL）」を策定した。 「ぴあ」にはこれ以前に、会社を揺るがす危機が何度も襲っていた》 （聞き手 近藤豊和）