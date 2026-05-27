転職サイトを運営するジェイエイシーリクルートメントが「企業の採用担当者が感じる2026年の転職市場の変化と採用難易度」に関する調査を実施した。その結果、人事・採用担当者の94.4％が「中途採用が難しくなっている」と実感していることが分かった。

転職サイトを運営するジェイエイシーリクルートメントが「企業の採用担当者が感じる2026年の転職市場の変化と採用難易度」に関する調査を実施した。 その結果、人事・採用担当者の94.4％が「中途採用が難しくなっている」と実感していることが分かった。

採用が難化していると感じるか／採用が難化していると感じる年齢層は？ 採用が難化している理由を年齢層別に見ると、若手層では「求めるスキル・経験を持つ人が市場に少ない」（36.0％）が最も多く、次に「他社との人材獲得競争が激化」（28.6％）が続いた。 人材不足や競争環境の激化による影響が相対的に大きい傾向が見られた。 ミドル層では各項目の割合は若手層と大きく変わらなかったものの「スキル・経験の組み合わせが複雑化」（24.5％）や「年収・条件面の要求が高くなっている」（18.8％）といった要因も挙がった。

採用要件の複雑化や条件面が影響していることがうかがえた。 候補者の価値観や選考に対する姿勢について「変化を感じている」と回答した人事・採用担当者は94.4％に上った。 具体的な内容では「ワークライフバランスの重視度（優先順位の変化）」（56.5％）が最も多かった。 以降は「仕事に求める価値（やりがい・成長・裁量など）」（46.1％）、「リモートワークなど柔軟な働き方の希望」（31.4％）が続いた。

採用担当者は候補者が給与や役職といった条件面だけでなく、働き方や仕事内容、成長実感も含めて企業を選ぶ傾向が強まっていると感じているようだ





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