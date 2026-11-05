任天堂Switch 2対応MATECH HDMIケーブルと新型ノートPCの製品ラインナップ

MATECHのSwitch 2対応HDMIケーブルと、HP、Lenovo、ASUSの最新ノートパソコン、Logitechマウスなど主要なデジタル家電製品の詳細を解説。

MATECH は、次世代ゲーム機である Nintendo Switch 2 のドック用として設計されたHDMIケーブルを発売しました。この製品はドック不要でV23.0.1に対応し、1本のケーブルでテレビへの映像出力が可能になります。

解像度は4K 60Hzに対応し、Type-CポートからはPD100Wの充電も可能です。2mのケーブル長さは持ち運びに便利で、Nintendo Switch 2やSwitch OLED、Steam Deck、ROG Allyなど幅広いデバイスに対応しています。

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MATECHケーブルの主な機能と仕様

MATECHのこの製品は、Nintendo Switch 2の公式ドックを使用せずにテレビ接続を実現する画期的なケーブルです。Amazon.co.jp限定の販売となり、ユーザーは手軽に高品質な映像体験を楽しめます。V23.0.1のバージョンに対応しているため、最新のシステムアップデートにも柔軟に対応可能です。

4K 60Hzの高解像度出力により、鮮明で滑らかなゲームプレイを可能にします。また、Type-C PD100W充電機能により、充電器が一つで済むため、出先での利用や持ち運び時に便利です。2mというケーブル長さは、ソファから離れたテレビとの接続にも余裕を持たせます。

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HPとLenovoの新型ノートパソコンの比較

HPは15.6インチの15-fdノートパソコンを発売しました。インテル Core 5 120Uプロセッサ、メモリ16GB、SSD512GBを搭載し、Windows 11とMicrosoft Office 2024、WPS Officeをプリインストールしています。ナチュラルシルバーのボディにカメラシャッターと指紋認証を搭載し、Copilotキーも装備しています。モデル番号はBJ0M5PA-AAAIです。

LenovoもIdeaPad Slim 3 14.0インチを発売し、AMD Ryzen 5 8640HSプロセッサ、メモリ16GB、SSD512GBを搭載しています。Windows 11とMicrosoft 365試用版を搭載し、バッテリー駆動時間は12.6時間、重量は1.39kgです。ルナグレーのカラーリングで、モデル番号は83K9003JJPとなります。

ASUSとLogitech、CIOの周辺機器ラインアップ

ASUSはVivobook 15 M1502NAQを発売しました。15.6インチディスプレイにAMD Ryzen 7 170プロセッサ、メモリ16GB、SSD 512GBを搭載し、Windows 11とMicrosoft 365 Personal（24か月版）をプリインストールしています。重量1.7kg、Wi-Fi 6E対応で、クワイエットブルーのカラーリングです。モデル番号はM1502NAQ-R7165BUWSです。

Logitechは静音ワイヤレストラックボールマウスM575SPdを発売しました。BluetoothとLogibolt無線技術に対応し、windows、mac、iPad OS、Chromeなどのデバイスで使用可能です。ブラックのカラーで、国内正規品として販売され、壁紙ダウンロード特典が付属しています。

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CIOはフラットスパイラルケーブルCtoCを発売し、PD急速充電と磁石吸着機能を提供しています。PD 240Wの充電と480Mbpsのデータ転送に対応し、形状記憶機能によりiPhone 17、16、15、Macbook Pro/Air/iPad、Galaxy、Google Pixel、Androidに対応しています。ライトブラックの1.5mタイプです。

AnkerもPowerLineシリーズのUSB Type Cケーブルとライトニングケーブルを発売し、iPhone 17、16、15、Xperia、Galaxy、LG、iPad Pro、MacBookなどのAndroidやAppleデバイスに対応しています。0.9mのホワイトタイプで、テレワークやリモート勤務にも適しています。