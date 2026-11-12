任天堂、Switch改造チップ用リポジトリ144件をGitHubで削除

任天堂は2026年11月、Nintendo Switchの不正改造を可能にする「Ansem-SoD/Picoffly」関連のGitHubリポジトリ144件を対象にDMCA削除通知を行った。技術的保護措置の回避が違法コピーを助長すると主張。

任天堂 は2026年11月、GitHub上の144件のリポジトリネットワークに対し、デジタルミレニアム著作権法（ DMCA ）に基づく削除通知を送付し、削除を完了させた。対象となったのは、 Nintendo Switch 用 改造チップ のファームウェアと情報を提供する「Ansem-SoD/Picofly」というプロジェクトである。

技術的保護措置の不正な回避行為

任天堂の主張によると、これらのリポジトリが提供するファームウェアは、Nintendo Switch本体の起動シーケンスを不正に回避する目的で使用されている。具体的には、Raspberry Piの「RP2040」チップを基盤とした改造ハードウェアに対し、非公式のプログラムを読み込ませるための手段を提供しているとしている。

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同社が公開した通知文では、Nintendo Switchの技術的保護措置には、本体の起動プロセスや各種暗号署名の検証が含まれると明言している。Ansem-SoD/Picoflyで提供されるファームウェアは、これらの保護措置をバイパスするために設計されており、DMCAの回避防止規定に違反していると任天堂は指摘した。

親リポジトリのみ指定も全ネットワーク停止へ

2026年11月6日付でGitHubへ提出されたこの通知では、削除対象として明示されたのは親リポジトリである1件のURLのみであった。しかし、任天堂はネットワーク規模が100以上のリポジトリに及んでおり、そのフォーク版のほとんどが著作権を侵害していると判断した。

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その結果、GitHub側は単一のファイル削除にとどまらず、関連する144件のリポジトリから構成されるネットワーク全体を無効化させる措置に出た。これにより、改造チップ用のデータやファームウェアファイルへのアクセス権限が広範囲にわたって剥奪される事態となった。

違法コピー実行を可能にする装置との認識

任天堂はこの措置について、単なる技術的な介入ではなく、知的財産保護のための必須行動であると説明している。同社の表明では、このファームウェアは改造チップが技術的保護措置を不正に回避することを可能にし、結果としてNintendo Switchゲームの違法コピーを実行できる環境を整備しているという。

この主張は、改造ハードウェアそのものだけでなく、それを支えるソフトウェア的基盤が著作権侵害の道具として機能している点を強調している。GitHub側は任天堂の申し立てを検証し、DMCA規定に基づく適切な対応を行ったとされている。

カスタム開発者コミュニティへの影響と今後

今回削除されたAnsem-SoD/Picoflyプロジェクトは、RP2040などの安価なマイクロコントローラを用いたSwitch改造の可能性を模索していた開発者にとって重要なリソースであった。144件という広範なネットワークの停止は、改造チップ用ファームウェアの共有コミュニティに大きな衝撃を与えている。

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今後も改造ツールや関連ソフトウェアが新たな形で登場する可能性はあるものの、任天堂は技術的保護措置の回避行為に対して厳格な法的対応を継続していく意向を示している。ユーザーや開発者は、非公式なプログラム実行に伴う法的リスクと、本体保証の無効化リスクを再認識する必要がある。