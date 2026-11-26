NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の撮影記録を収めた写真集の発売を記念し、主演の仲野太賀氏に関連する写真展が12月16日から東京・代官山で開催される。また、阿部裕介氏とのトークイベントも併催され、500点超の写真から厳選された100点以上が展示される。

「 写真展 『大河』～大河ドラマ第六十五作『 豊臣兄弟 ！ 』の記録～」の開催に先駆けて、 写真展 でも展示されない 写真集 「大河 NHK 大河ドラマ第六十五作『 豊臣兄弟 ！ 』の記録」の未収録カットとして解禁された、 仲野太賀 の単独の写真 仲野太賀 （33）が、主演の NHK大河ドラマ 「 豊臣兄弟 ！

」（日曜午後8時）の約1年半に及ぶ撮影を記録した写真集「大河 NHK 大河ドラマ第六十五作『豊臣兄弟！ 』の記録」（赤々舎、1万1000円＝税込み）を、12月14日に発売する。 発売を記念して、写真展の開催が26日、決定した。 写真展は「写真展『大河』～大河ドラマ第六十五作『豊臣兄弟！

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』の記録～」と題し、12月16日～27日まで東京・代官山ヒルサイドテラス・ヒルサイドフォーラムで開催（開場時間は正午～午後7時まで。 最終日のみ午前11時～午後5時）。 入場料はオンライン販売1000円、会場販売は1200円（いずれも税込み）で、オンライン販売は、本日26日午後1時～12月27日午後4時まで。 また12月18日には、仲野と撮影を手がけた写真家・阿部裕介氏とのトークイベントの開催も決定し、同じく26日午後1時に写真展、トークイベントのチケット販売を開始する。