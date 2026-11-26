俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の約1年半に及ぶ撮影を記録した写真展『大河』が、12月16日から27日まで東京・代官山ヒルサイドテラス・ヒルサイドフォーラムにて開催されるこ…

12月14日発売『大河 NHK 大河ドラマ第六十五作「豊臣兄弟！ 」の記録』より 俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！ 』の約1年半に及ぶ撮影を記録した写真展『大河』が、12月16日から27日まで東京・代官山ヒルサイドテラス・ヒルサイドフォーラムにて開催されることが決定した。

あわせて、12月18日には仲野と写真家・阿部裕介氏によるトークイベントも実施される。 本展は、「歴史ある大河ドラマの記録を後世に残し、『豊臣兄弟！ 』の記録を伝えたい」という仲野の思いから実現した写真集『大河 ～大河ドラマ第六十五作「豊臣兄弟！ 」の記録～』（12月14日発売／赤々舎）の発売を記念して開催される。

Advertisement

撮影は仲野が公私ともに信頼を寄せる写真家・阿部裕介氏、写真集のデザインはアートディレクター・葛西薫氏が手がけた。 クランクインからクランクアップまで密着し、500点以上の写真が収録された写真集の中から、会場では選りすぐりの100点以上を展示予定。 開催に先駆け、写真展でも展示されない写真集の未収録カット（仲野の単独カット）も解禁されたほか、会場では豪華共演者たちの写真も多数公開される。 また、12月18日午後7時40分からは同会場にて、仲野と阿部氏らによるトークイベントを開催。