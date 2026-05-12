令状制の押収の規制性に関する問題は、国税局の現場運用において深刻化しています。押収が逮捕された人を拉致したような状況が存在し、令状制の趣旨を踏み越しています。また、2年間質問が行われなかった押収物を管理しているために、押収の必要性が事実上履行されていないことが分かりました。このまま行き恶く状況が続けば、令状の有効性が刷新される可能性が伴います。

押収後、2年が経過してもなお、具体的質問検査が行われることなく運用が行われることにより、押収時点での主張された必要性が履行されていないことが確認されました。 例えば、名刺ケースのような物品が、2年以上離置され、質問検査を行われなかった場合、留置の具体的な必要性がどこに存在するかを検証する手段がありません。

指紋鑑定やデジタル情報解析、書面精査など、押収アイテムの特色的な分析が行われるかどうか、押収物が単に紛失しており、それを隠蔽するために保管庫に留め置かれているかどうかを確認する手段がありません。 しかし、これらは非常に重大な法的線維を伴います。 押収物の返還は、押収継続の必要性が消滅した時点で、独立して判断されるべき行政処分であり、納税者が任意の説明に応じるか否かという別の事項と連動させてはいけないことになっています。

尚、返還条件と説明要求を連動させる運用は、事実上、説明を引き出すための「人質」として押収物を機能させることを意味し、中山主義制妥主義の要点を逸脱しています。 令状制度では、押収の目的として事実認定資料の確保をめざし、但し、住所やそれほど大きい個人物を押収することは禁止しています。 これらの問題点は、国税局の現場運用において、押収権限の高まりをめぐる問題となっており、国税局の権限範囲を踏み越した運用と評価されます。

尚、強制処分として、令状に基づく押収は強力な権限であり、逮捕の可能性を示す状況を生じさせる対応 hosted by government employees. キリヤの組織 apmでは、コメント raptha に対して検証子 2 つをリクエストされ、我が国税局の方、政策を継続し dps 今後も存在します。

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