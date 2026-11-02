令和8年秋の叙勲発表：豊田章男氏ら旭日大綬章、受章者3861人

政府は令和8年秋の叙勲受章者名单を発表した。トヨタ会長の豊田章男氏ら7人に旭日大綬章が授与され、女性受章者は全体の10.4%となった。

政府は3日、 令和8年 秋の叙勲 受章者名单を正式に発表した。この栄誉は、日本の各分野で顕著な功績を収めた人物に贈られるもので、今回最高位の 旭日大綬章 はトヨタ自動車会長の 豊田章男 氏（70）や元三井住友銀行頭取の奥正之氏（81）ら7人に授与されることが決定した。

受章者の内訳と女性比率の動向

今回の叙勲対象者は全体で3861人に上る。内訳を見ると、旭日章が895人、瑞宝章が2966人となっている。このうち女性の受章者は400人で、全体の10.4％を占めた。瑞宝重光章を受章した元厚生労働事務次官の村木厚子氏（70）をはじめ、400名の女性が名を連ねている。

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また、民間からの受章者は1832人で、全体の47.4％を占めている。この数字は、経済界や民間分野での貢献が国家レベルで高く評価されていることを示している。受章者の属性や背景については、個別の経歴に基づいて詳細に検討された結果である。

主要な旭日大綬章と瑞宝大綬章の受賞者

旭日大綬章を受章する他の主要人物には、元最高裁判事の宇賀克也氏（71）、元厚労相の武見敬三氏（74）、大阪ガス会長の本荘武宏氏（72）、元青森県知事の三村申吾氏（70）、元農水相の山本有二氏（74）の5名が含まれている。これらの人物は、法曹、行政、産業、自治体など多岐にわたる分野で長年にわたりリーダーシップを発揮してきた。

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さらに、瑞宝大綬章には元首相補佐官の和泉洋人氏（73）、元防衛省統合幕僚長の河野克俊氏（71）、元宮内庁長官の西村泰彦氏（71）、元名古屋大学長の浜口道成氏（75）の4人が選ばれた。それぞれの経歴は、政治、国防、皇室、学術という国の重要な柱を支えるものであった。

学術、芸術、産業分野での顕彰活動

学術研究分野では、微細な半導体である「量子ドット」の実用化に貢献した東京大学名誉教授の荒川泰彦氏（73）や、精度保証付計算法という数値計算法を編み出した早稲田大学名誉教授の大石進一氏（73）らが瑞宝重光章を受章した。これらの技術革新は、日本の科学技術産業の基盤強化に大きく寄与している。

芸術文化分野では、染織作家の小宮康正氏（70）らが旭日小綬章を受ける。産業振興の観点からは、日清食品ホールディングス社長の安藤宏基氏（79）や、元豊田通商社長の加留部淳氏（73）に旭日重光章が授与される。医療・福祉分野では、元宮城県歯科医師会会長の細谷仁憲氏（79）が旭日小綬章の受賞者となった。

外国人叙勲と授与式の実施計画

別枠の外国人叙勲は、53カ国・地域の99人が対象となった。このうち女性は22人である。元ベトナム首相のファム・ミン・チン氏（67）や元ブルガリア首相のサクスコブルクゴツキ氏（89）らに旭日大綬章が贈られる。これは国際的な友好関係の深化と、各国における対日貢献を称えるものである。

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授与式の詳細については、大綬章は天皇陛下が、重光章は高市早苗首相が10日に皇居で執り行うことが予定されている。これまで人目につきにくい分野で尽力していた佐賀県伊万里市の前田正義氏（84）も、子どもたちの日韓交流事業の発展に貢献したとして旭日双光章を受章し、その功績が広く認識されることとなった。