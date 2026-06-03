令和7年出生数過去最少67万人、合計特殊出生率1.14％で少子化加速

厚生労働省が発表した令和7年の人口動態統計で、出生数が67万1236人と過去最少を更新。合計特殊出生率は1.14％で3年連続過去最低。少子化が政府想定より15年早く進行。

厚生労働省 が令和7年の 人口動態統計 （概数）を3日に発表し、2025年1年間に生まれた日本人の子供の数（出生数）は前年比1万4937人減の67万1236人と過去最少を更新した。

これは第2次ベビーブーム以降続く減少傾向がさらに加速した形で、10年連続の減少となる。 また、1人の女性が生涯に産む子供の数を示す合計特殊出生率は前年から0.01ポイント低下の1.14パーセントとなり、3年連続で過去最低を記録。 少子化の進行に歯止めがかからない状況が浮き彫りとなった。 都道府県別の出生率を見ると、最も低かったのは東京都の0.96パーセントで3年連続で1を下回った。

次いで北海道と宮城県が1.0パーセントと続き、東日本で低い傾向が顕著だ。 一方、最も高かったのは沖縄県の1.52パーセントで、宮崎県（1.46パーセント）、福井県（1.45パーセント）がそれに続き、西日本で高い西高東低の構図が続いている。 平均初婚年齢は夫が31.0歳、妻が29.7歳と前年よりわずかに低下したが、第1子出生時の母の平均年齢は31.0歳で3年連続過去最高となり、晩産化が進んでいる。 このまま少子化が続けば、社会保障制度や労働力人口への影響は避けられず、政府は対策を急ぐ必要がある。

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計では、出生数68万人台に達するのは2021年と見込まれていたが、実際には2025年にその水準に迫り、政府の想定より約15年早く少子化が進んでいることが分かる。 離婚件数は前年比6836組増の17万9068組となり、増加に転じた。 少子化の背景には、未婚化や晩婚化に加え、子育てにかかる経済的負担や仕事と家庭の両立の難しさがある。 政府は2023年にこども家庭庁を設置し、児童手当の拡充や育児休業制度の強化に乗り出したが、効果はまだ十分に表れていない。

また、出生数は第1次ベビーブームの1949年に約269万人でピークを迎え、1973年の第2次ベビーブームでは約209万人に。 その後、減少基調が続き、2024年に初めて70万人を割り込むなど、加速が懸念されている。 今回の統計で注目されるのは、東京都の出生率が0.96パーセントと極めて低い水準にある点だ。 都市部では住宅費の高騰や保育所不足が子育ての障壁となっており、地方との格差が広がっている。

都道府県別の出生率では、沖縄県が1.52パーセントと全国最高で、3年連続で1.5パーセントを超えた。 沖縄は若年層の割合が高く、伝統的に家族志向が強いとされるが、全国的には西日本が高く東日本が低い傾向が続いている。 平均初婚年齢は微減したものの、妻の年齢は依然として高水準であり、第1子出産年齢の上昇は出生数減少に直結する。 また、2025年の合計特殊出生率1.14パーセントは、人口を維持するのに必要な2.07を大きく下回る。

この傾向が続けば、日本の人口は長期にわたって減少し、2100年には現在の約半分の5000万人以下になるという推計もある。 政府は少子化対策として、2030年代までに結婚や子育ての希望を実現できる社会を目指すとしているが、効果的な政策の実行が急務だ。 具体的には、若者の雇用安定や給与引き上げ、保育料の無償化、住宅支援など、総合的な取り組みが必要とされる。 また、企業の働き方改革も重要で、長時間労働の是正や男性の育児参加促進が求められる。

今回の人口動態統計は、日本の社会が直面する深刻な課題を改めて示している。 少子化の進行を食い止めるためには、国民の意識改革と大胆な政策が不可欠であり、今後の動向が注目される





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