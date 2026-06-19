令和7年 京都観光客数 過去最多の6億279万人

京都市は令和7年の1年間に観光などの目的で同市を訪れた人の動向を調べた「京都観光総合調査」の結果を取りまとめた。外国人を含む観光客数は初めて6000万人を突破し6279万人に、宿泊者数も1659万人となり、ともに過去最多を記録。

京都市は 令和7年 の1年間に観光などの目的で同市を訪れた人の動向を調べた「京都観光総合調査」の結果を取りまとめた。 外国人を含む観光客数は初めて6000万人を突破し6279万人に、 宿泊者 数も1659万人となり、ともに過去最多を記録。

観光消費額もこれまでで最も多かった6年を1635億円上回る2兆474億円で、初めて2兆円を超えた。 市観光MICE推進室は「日本人の宿泊者減は物価高などに伴う宿泊費用の増加が影響した可能性がある。 （昨年11月からの）中国当局による日本への渡航自粛呼びかけの影響は、昨年全体の数字ではあまり大きくなかった」と分析する。 修学旅行生は67万人で前年よりやや減少した。

約6400人を対象に実施した満足度調査の結果も公表。 京都観光について「大変満足・満足・やや満足」と回答した割合は日本人で90.9％（前年比3.7ポイント減）、外国人で97.3％（同0.1ポイント増）だった。 一方で「残念なことがあった」と回答した日本人は47.2％、外国人は21.0％で、理由はともに「混雑」が1位だった。 同室の担当者は「多くの観光客に訪れてもらっているが、持続可能な観光に向け混雑対策などに一層取り組んでいくことが今後の課題となる」と話している





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京都 観光 令和7年 客数 宿泊者 消費額 満足度 混雑

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