お笑いコンビ令和ロマンの高比良くるまがオンラインカジノ問題による活動休止から復帰した。吉本興業とのマネジメント契約は双方合意で終了し、相方の松井ケムリは引き続き所属して活動する。

お笑いコンビ、 令和ロマン が28日、自身のユーチューブチャンネルを更新し、 オンラインカジノ をめぐって活動を休止していた 高比良くるま が復帰した。 しかし、 吉本興業 との契約は解除となったことを明かした。

吉本興業も同日、高比良について、双方合意の上、4月28日付をもってマネジメント契約を終了したことを報告した。 同社は公式サイトで「弊社所属 令和ロマン 高比良くるまについて、双方合意の上、2025年4月28日付をもってマネジメント契約を終了しましたのでご報告します」と伝えている。 続けて「なお、令和ロマンとしての活動は継続し、相方の松井ケムリは引き続き、弊社所属のまま、タレント活動をしてまいります」と説明した。

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高比良は今年2月15日、公式ユーチューブチャンネルで、自身に対する「オンライカジノ報道」について、事情聴取を受けたこと、オンラインカジノをやっていたことを事実と認めた上、同19日には自身のXで当面の間、活動を自粛すると発表していた。 今回、高比良は動画で、復帰を前に会社に呼ばれた際、吉本の上層部から、活動休止を宣言した動画について、会社の許可を得ないうちに公開したことを指摘され、「会社との信頼関係が壊れてしまったから、くるま君が望めばだけど契約解除したい」と告げられたことを明かした。 その際には「コンビは続けてもいい」と言われたとも。