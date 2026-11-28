■映画『このごにおよんで愛など』公開記念舞台あいさつ

映画『このごにおよんで愛など』公開記念舞台あいさつに登場した松井ケムリ（C）ORICON NewS inc.今作は、是枝裕和監督や西川美和監督の監督助手を務め、柳楽優弥主演の映画『夜明け』でデビューを果たした広瀬奈々子監督の長編映画第2作となるオリジナル作品。

愛する人と共に生きることに迷い悩む、3人の愛の物語を描く。 絵本作家の小島詩（長澤まさみ）と保険会社に勤める小島杜夫（柄本佑）は、結婚3年目の夫婦。 詩は「そろそろ子どもをつくらない？ 」という杜夫の提案をはぐらかす傍ら、夫に言い出せないまま関係を続けている恋人・詩の担当編集者の倉持潤奈（石橋静河）がいた。

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詩は、ある日「3人で子どもを作る」と提案。 戸惑う杜夫と潤奈だが、一緒に暮らしていくにつれて関係が変わり、ついに潤奈の妊娠が発覚する。 この日は、主演の長澤のほか、柄本、石橋、風間俊介、落合モトキ、広瀬奈々子監督も登壇。 ケムリにとって初めてのシーンが長澤、柄本、石橋、落合らとの共演シーンだったそうで「（役で）煙草を吸っていたんですけど、緊張がすごすぎてめちゃくちゃ吸ってしまいました（笑）」と振り返る。