令和の音楽シーンを牽引するマルチアーティスト、Vaundy

Vaundyは、作詞作曲、アレンジ、アートワーク、映像制作まで、セルフプロデュースで活動するマルチアーティストです。2019年6月からYouTubeに楽曲を投稿し始め、2019年11月に1stシングル「東京フラッシュ」をリリース。その後、数々のヒット曲を放ち、2022年の大晦日には「NHK紅白歌合戦」に初出場しました。2023年には2ndアルバム「replica」をリリースし、アリーナツアーを開催。2024年には映画主題歌も担当し、その活躍はますます加速しています。現在までにサブスクリプションサービスで累計再生回数1億回を突破した楽曲が14曲にのぼり、日本ソロアーティスト1位という記録を樹立しています。

作詞作曲、楽曲のアレンジ、アートワークデザイン、映像制作まで、 セルフプロデュース で全てを手がける マルチアーティスト 。2019年6月にYouTubeに楽曲を投稿し始め、同年11月に1stシングル「東京フラッシュ」を配信リリース。2020年5月には1stアルバム「strobo」を発表。その後、「怪獣の花唄」「踊り子」「花占い」など、多くの ヒット曲 を連発し、2022年の大晦日には「NHK紅白歌合戦」に初出場を果たした。2023年11月に2ndアルバム「replica」をリリースし、同月からアリーナツアー「 Vaundy one man live ARENA tour “replica ZERO”」を開催。2024年2月には「映画ドラえもん のび太の地球交響楽」の主題歌「タイムパラドックス」を、8月には映画「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」のオープニング主題歌とエンディング主題歌を両A面シングル「ホムンクルス / Gift」としてリリースする。11月からはアリーナツアー「 Vaundy one man live ARENA tour

2024-2025」を行う。現在までに、サブスクリプションサービスで累計再生回数1億回を突破した楽曲が14曲にのぼり、日本ソロアーティスト1位という記録を樹立。令和の音楽シーンを牽引する存在として、高い支持を得ている





owarai_natalie / 🏆 25. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

Vaundy マルチアーティスト セルフプロデュース ヒット曲 音楽シーン

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Vaundyライブ配信決定!U-NEXTでさいたまスーパーアリーナ公演独占配信U-NEXTがVaundyのワンマンライブ「Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”」さいたまスーパーアリーナ公演を2025年1月19日(日)に独占ライブ配信!さらに、貴重なライブ映像やMVも配信決定!記念して無料配信も開始!

続きを読む »

Vaundy、さいたまスーパーアリーナライブの冒頭2曲&過去ライブ映像をLINE VOOMで無料配信!LINEヤフー株式会社は、LINE VOOMにて、2025年1月19日(日)にさいたまスーパーアリーナで開催されるVaundy『Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”』の冒頭部分を無料配信いたします。また、過去ライブの映像も配信内でご覧いただけます。

続きを読む »

Vaundy「怪獣の花唄」、通算55週でオリコン年間カラオケランキング1位Vaundyの「怪獣の花唄」が、2024年1月8日から3月18日まで11週連続、そして7月1日から12月16日まで25週連続でオリコン週間カラオケランキング1位を獲得し、通算55週で1位を記録しました。これは歴代5位の記録です。また、同曲は2024年7月15日付オリコン週間ストリーミングランキングで累積再生数6億回を突破しました。tuki.「晩餐歌」が女性アーティスト最多となるオリコン年間カラオケランキングTOP30入り、TOP3位を獲得しました。さらに、Mrs. GREEN APPLEの4作品がオリコン年間カラオケランキングTOP30入りし、「TOP30ランクイン作品数」は最多を記録しました。

続きを読む »

乃木坂462011年8月に誕生したAKB48の公式ライバルとして知られるアイドルグループ。全国規模のオーディションで選出されたメンバーが、数々のヒットシングルやアルバムをリリースし、紅白歌合戦への初出場、日本レコード大賞の大賞受賞など、数々の快挙を成し遂げた。

続きを読む »

そらる特集|豪華作家陣を迎えたコンセプトアルバムを全曲レビューボーカリスト / エンジニア。2008年に動画共有サイトにて音楽活動を始める。2012年6月に1stアルバム「そらあい」を、2015年には15曲入りのフルアルバム「夕溜まりのしおり」をリリース。また2016年にまふまふとともにAfter the Rain名義での活動を開始し、4月に同名義初のアルバム「クロクレストストーリー」を発表した。2019年7月にアルバム「ワンダー」をリリース。2023年には活動15周年を記念したライブツアー「SORARU LIVE TOUR 2023 クリスタリアルスカイ -ORCHESTRA-」を行い、翌2024年の全国ツアー「SORARU LIVE TOUR 2024...

続きを読む »

「鈴木実貴子ズ」2人の衝撃的な9年間「結婚、別居、離婚」していた…「『一番近しい何か』に落ち着いた」関係性2ピースロックバンド「鈴木実貴子ズ」がこのほどメジャー初アルバム「あばら」をリリースし、スポーツ報知の取材に応じた。

続きを読む »