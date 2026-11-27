ハリー・ケインが数カ月離脱するバイエルン。冬に代役を獲得するのか？候補の名前を挙げる時だ。

バロンドールを受賞したばかりの選手を簡単に代えることはできない。 そうでなければ世界最高のサッカー選手ではないだろう。 だが、 バイエルン にとっての問題は、ハリー・ケインの代役が本人より大幅に劣ることではない。

例えば昨季のニコラス・ジャクソンはそうだったが、それでもバイエルンで11得点を挙げた。 問題は、そもそも本職の代役がいないことだ。 夏にジャクソンの期限付き移籍が終了した後、新たな控えの獲得が議論された。 しかし、最終的に首脳陣は獲得を見送り、いざとなれば複数のポジションでプレーできるセルジュ・ニャブリとイスマエル・サイバリを起用する方針を取った。

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ところが、ケインは脛腓靱帯断裂で3月まで離脱することになり、代役となるはずのニャブリとサイバリもプレーできない。 最も簡単なのは、言うまでもなく無所属選手の獲得だ。 利点は移籍金がかからず、少なくとも国内大会では1月の移籍期間開始を待たずにすぐプレーできるはずであること。 一方、ここ数週間はチーム練習をしておらず、万全の状態ではないかもしれない。