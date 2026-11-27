プレスリリース 代々の土地を守り、次世代へつなぐ土地活用の実践書『木造アパート経営が有利な理由』11月27日発売

「親から土地を相続したが、どう活用すればよいかわからない」「駐車場のままでよいのか」「子どもに土地を残したいが、将来の負担にならないだろうか」。 著者の塚本は、こうした地主の方の悩みに応えるため、木造アパート経営の考え方と実践方法を本書にまとめました。

ハタスは、賃貸管理事業を通じて、建築費や借入負担が長期的な収支や修繕・建替の判断に及ぼす影響を見てきました。 こうした会社の経験を踏まえ、塚本が重視するのは、建築時の費用に加え、保有中の維持管理費や将来の解体費まで見据えた土地活用の検討です。 その視点をもとに、次世代が運営しやすい資産を残すために、木造アパート経営を提案しています。 木造が有利な理由を５つの視点で解説本書では、木造アパートを選ぶ理由を、「建築コスト」、「設備更新・リフォームのしやすさ」、「建築費と家賃のバランス」、「耐震・防火性能」、「解体・建替のしやすさ」という５つの視点から解説しています。

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計画面では、立地や地域の賃貸需要の見極め方、間取り・戸数の考え方を紹介。 設備やデザインへの費用のかけどころも取り上げています。 塚本が重視するのは、外観の魅力と建築コストのバランス。 入居者に選ばれ続けるために必要な投資を見極める視点を伝えます。