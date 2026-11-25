70年・57回を迎えた明治神宮大会で、仙台大が大学部門で東北勢として初優勝を果たした。エースの大城海翔投手（3年）が、怪我の影響もありながらも9三振を奪う好投でチームを頂点へ導いた。

高校、大学の決勝が行われ、大学は仙台大が7―1で大商大に完勝し、 東北勢初優勝 。 来秋ドラフト1位候補の最速152キロ左腕・ 大城海翔 投手（3年）が、8回1/3を1失点と好投した。 東北勢初の優勝を祝う森本吉謙監督の胴上げの後だった。

エース大城は「目立つのは好きじゃない」と隅に隠れていたが、大城！ コールで輪の中心へ。 両手を体に密着させたまま宙を舞った。

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「恥ずかしかった。 力んじゃいました…」と照れ笑いも、忘れられない思い出になった。 70年に始まり、57回を迎えた明治神宮大会。 東北勢の優勝はこれまでなかった。 過去出場の2大会は初戦敗退の仙台大が、初勝利から一気に頂点へ。

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今秋のドラフト指名選手を擁した優勝候補の亜大や、大商大を封じた左腕・大城が最大の原動力だった。 この日は左手親指のマメをつぶした影響でズボンを血に染めながらも、8回1/3を4安打1失点。 指の影響でスライダー系が使えない苦境だったが、オリックス3位の春山から2奪三振など9三振を奪い「気持ちで投げました」と胸を張った。 高校野球では22年夏に仙台育英（宮城）が東北勢初の甲子園大会優勝。

大学野球でも東北勢は着実にレベルアップを続けている。24年には富士大が史上最多の一挙6人のドラフト指名を受け、昨春の全日本大学野球選手権では仙台大と同リーグの東北福祉大が4度目の優勝を達成した。 そして仙台大は今夏、3年生で侍ジャパン大学日本代表入りした逸材・大城が、歴史の扉を開いた。 来秋のドラフト1位候補に挙がる1メートル68の左腕。 「日本一を（来年の）春、秋に獲れるように頑張ります」と大きな目標を設定した。 （柳内 遼平）