仙台大が神宮大会で初優勝を果たした。エース大城海翔投手がDeNAドラフト1候補の星野世那投手との投げ合いを制し、球数100球超えから4者連続三振を奪う快投でチームを導いた。

仙台大 が 神宮大会 初Ｖ！ 来年 ドラフト １位候補の 大城海翔 が亜大戦に続く快投 ＤｅＮＡドラ１・星野との投げ合い制す 球数１００球超えから４者連続Ｋの圧巻投球 森本監督は男泣き 仙台大 が来年 ドラフト １位候補・ 大城海翔 投手（３年・滋賀学園）の快投で大商大を下し、初優勝を果たした。

二回からリリーフした今秋ＤｅＮＡドラフト１位の星野世那投手との投げ合いを制した。 立ち上がり、制球が定まらずいきなり無死一、二塁のピンチを背負った。 それでも次打者の送りバントを阻止し、さらに続く真鍋の打席で鮮やかな二塁けん制球を見せてタッチアウト。 真鍋は死球で歩かせたが、無失点で切り抜けた。

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投球以外の面でも非凡さを示した。 二回以降はテンポよくアウトを積み重ねた。 アベレージ１４０キロ台後半のストレートを左右両打者のインサイドに投げ込める制球力も抜群。 強打で勝ち上がってきた大商大打線に付け入る隙を与えなかった。

七回は球数が１００球を超えてきた中でも３者連続三振を奪う圧巻の内容だ。 打線は二回、１死から四球でチャンスメークすると斎藤が先制の適時三塁打を放った。 なおも１死三塁から笹島がセーフティースクイズを決めて鮮やかに追加点を奪った。 八回には四球から好機を広げ、３連続の押し出し四死球などで一挙４点を挙げて試合を決めた。

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大城はリードが６点に広がった八回は先頭を空振り三振に斬って４者連続。２死から注目の４番・真鍋との対決は内角の厳しいボールで二ゴロに打ち取り、仕事をさせなかった。 九回に制球を乱し、３四死球で１死満塁となったところで降板となったが、ポテンシャルは十分に見せつけた。 準決勝の亜大戦では７回２失点１１Ｋの快投を見せ、「間違いなく来年上位に入ってくる」と視察したＮＰＢスカウトをうならせていた。 ドラフトイヤーを前に、大学野球界の頂点へチームを導き「いまある力を全力で出せるように。

丁寧にアウト一つ取れるように投げました。 本当に仙台大学で野球ができてよかったです」と語り、最上級生となる来年へ「一つずつレベルアップして。 また来年も行きたいと思います」と話した。

「本当に大城に無理をさせながらになってしまったんですが、さすがうちのエース。 打線もつないでくれて全員の勝利。 選手たちの個々の能力を大舞台で発揮してもらった。 やりきった学生たちがすばらしい」と選手たちをたたえていた。

そしてスタンドの学生について問われると、涙を浮かべ「歯を食いしばってすばらしい学生たちです」とたたえていた。