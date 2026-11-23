仙台大が亜大を破り史上初の決勝に進出。怪我を負いながらも大城海翔投手が完投し、25日に大商大との初優勝を懸けた対戦が決定した経緯と影響を詳述。

仙台大 学は亜細亜大学を破り、史上初の 神宮大会 決勝進出を果たした。25日の午後1時からは大阪商業大学と初優勝を懸けて対戦する。この結果により、東北勢として初めて頂点争夺に参加することになった。

怪我を負いながらも冷静な投球で決勝進出決定

仙台大の先発投手である大城海翔選手（3年、滋賀学園出身）は、立ち上がりからアクシデントに見舞われた。2回戦で左手親指のマメが潰れ、流血による滑り出しが発生し投球に支障をきたした。3点リードの4回には2ランを浴びたが、無死二塁のピンチを迎えても痛みを抱えながら集中力を維持した。大城選手は、力まずキャッチャーの構えた場所に投げるよう心掛け、後続を振り切ってベンチへ戻った。

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試合は5回開始前に一時中断し、患部の治療が行われた。不安が残る中での続投を決断し、スタンドの声援やチームメイトの声かけに力を得た。表情を崩すことなく、5回から7回まで3者凡退を连续で封じ込めた。7回までの投球で11奪三振2失点を記録し、勝ち切ることができた安心感を見せた。

外部評価は高水準 自身は四球を課題と捉える

対戦した広島大学1位の山里投手は、大城選手の投球を「しなやかで伸びのある球」と高く評価した。中日ドラゴンズ3位指名候補の前嶋藍捕手（4年、横浜隼人出身）も、大城選手を「間違いなく来年のドラフト上位候補」と絶賛した。これらの外部からの評価は、その実力を裏付けるものだ。

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一方で大城選手自身は、2回に与えた四球を唯一の課題として反省している。この日唯一の四球となった事案から、さらなる成長を目指す姿勢を示している。底知れぬ向上心によって掴み取った決勝の舞台に対して、冷静な自己分析が行われている。

東北勢初頂点へ 大商大星野投手との対決へ

仙台大の対戦相手である大商大には、高校時代に滋賀で競争を繰り広げたDeNA1位候補の星野世那投手（4年、近江出身）がいる。かつてのライバルとの対決は、仙台大にとって重要な意味を持つ。東北福祉大学が過去5回阻まれた決勝の壁を破り、東北勢として初めて神宮大会の頂点を目指す。

大城選手は「負けたくない」と静かに闘志を燃やしている。怪我の痛声を克服し、チームの期待を背負って初優勝への道を切り開く。25日の対戦に向けた準備が加速しており、注目が集まっている。