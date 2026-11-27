仙台うみの杜水族館では、館内の展示がクリスマス一色になり、2階にはゴールデンプリステラが泳ぐクリスマスツリー水槽や、大水槽からの通路でのツリー型イルミネーションが登場します。特定日にはオーナメント作りも体験できます。また、12月19日と20日の夜にはナイトイベント「UMINOMORI CHRISTMAS NIGHT AQUARIUM」が開催され、クリスマスナイトドルフィンパフォーマンスやフルート生演奏とマイワシの共演が楽しめます。ナイトチケットは公式Webサイトでの事前販売のみです。

館内の展示も クリスマス 一色。2階「クラゲのいやし」にはゴールデンプリステラが泳ぐ「 クリスマス ツリー水槽〜魚（うお）ーナメント〜」が登場し、大水槽からの通路ではツリー型の イルミネーション が輝きます。

特定日には透明カプセルに生きものの写真パーツや貝殻を詰めるオーナメント作り（税込500円）にも挑戦してみてください。 自宅のツリーに飾れば、楽しい思い出がずっと残ります。 クリスマスは夜が本番、みたいなところがありますが、もちろん、このイベントでも夜のお楽しみがあります。12月19日（土）と20日（日）の17時30分から20時には、ナイトイベント「UMINOMORI CHRISTMAS NIGHT AQUARIUM」を開催します。18時30分からの「クリスマスナイトドルフィンパフォーマンス」は、カラフルな照明と音楽が彩ります。

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夜のデートにもぴったりですね。20日（日）18時には1階大水槽前で、フルート生演奏とマイワシの共演も楽しめます。 通常営業（10時〜17時、大人2,400円ほか）と違い、ナイトチケットは公式Webサイトの事前販売のみです。 ●会場：仙台うみの杜水族館●入館料：大人 2,400円、シニア（65才以上） 1,800円、中高生 1,700円、小学生 1,200円、幼児（4才以上） 700円（すべて税込）