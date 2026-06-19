仙台、中島元彦の再獲得へ 正式オファー提示 J1復帰の切り札に

J2仙台が、元所属選手で現在C大阪に所属するFW中島元彦の再獲得に動き、正式オファーを提示したことが判明。今季J2・J3百年構想リーグを制し、2021年以来のJ1復帰を目指す仙台は、中島を攻撃の要として期待。一方、C大阪も残留に向けて慰留を続けており、 midfielderの動向に注目が集まる。

Ｊ２仙台が、元所属選手のＪ１ セレッソ大阪 FW 中島元彦 （２７）の再獲得に乗り出したことが１９日、分かった。 既に正式オファーを提示。 今季のＪ２・Ｊ３百年構想リーグを制した仙台は、来季、２０２１年以来のＪ１復帰を目指す上での切り札として中島の獲得を期待している。

一方、中島の現在の所属チームであるセレッソ大阪も、チームのキーマンとして活躍する選手の流出を阻止するため慰留に努めているとみられ、今後の動向が注目される。 中島は２０２２年４月に育成型期限付き移籍で仙台に加入し、即戦力として活躍。２０２３年には期限付き移籍を延長し、仙台の歴代中心選手が背負った背番号「７」を託された。２０２４年はＪ２全３８試合に出場し、チーム最多の１３得点を記録したが、チームのＪ１昇格とはならなかった。 仙台への再移籍か、それともセレッソ大阪への残留か。

その決断が、両クラブの来季戦略に大きな影響を与えることは間違いない。 ◆中島 元彦（なかじま・もとひこ）１９９９年４月１８日、大阪市生まれ。２７歳。 セレッソ大阪のＵ１２、Ｕ１５、Ｕ１８でプレーし、２０１６年５月に２種登録されるとセレッソ大阪Ｕ－２３のＪ３鹿児島戦でＪリーグ初出場。２０１８年にトップチームへ昇格。２０２０年はＪ２アルビレックス新潟へ育成型期限付き移籍し、２０２１年にセレッソ大阪へ復帰。２０２２年４月からはＪ２ベガルタ仙台へ育成型期限付き移籍し、２０２５年にセレッソ大阪へ復帰した。 身長１７１センチ、体重７１キロ。 Ｊ１通算４８試合７得点。 元Ｕ１９日本代表





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ベガルタ仙台 セレッソ大阪 中島元彦 期限付き移籍 J1復帰 J2優勝

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