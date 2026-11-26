プレスリリース 他店が上げてもジャンカラは12月平日値上げなし！創業40周年の感謝も込めて！

全国で213店舗を展開し、西日本でカラオケ業界最大級の規模を誇るジャンカラは、創業40周年を記念し、多くのカラオケ店が年末の繁忙期に特別料金を設定する中、12月の平日は、通常料金のままで営業いたします。

忘年会も、仕事帰りの気分転換も、友人との歌い納めも。 年末の楽しいひとときを、いつもと変わらない料金でお楽しみください。1990年にカラオケ事業をスタートして以降、歌い放題、飲み放題、料金の明朗化を実現することでお客様に受け入れられ、事業を拡大してきました。

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他社にはないコンセプトルームの展開や、店舗全体にコンセプトを持たせた新店の展開、また個室に限らずオープンなスペースでお客様同士がコミュニケーションを取れるオープンカウンターやBAL UTAOも展開しており、現在は西日本最大規模を誇るカラオケチェーンとして全国200店舗以上を運営しております。 さらにスマートフォンひとつで予約・受付から精算までができる業界初の機能「すぐカラ」を公式アプリに搭載。 加えて飲食オーダー機能や選曲機能を導入し、すべてがアプリで完結する次世代のカラオケ体験を実現しました。