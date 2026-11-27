タレントの今田耕司（60）が27日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。ダウンタウンの楽屋について… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

この日はテレビプロデューサーの佐久間宣行氏をゲストに迎えてトーク。 昔と比べて仲がいいコンビが増えたという話題で、今田は「仲いい子が多いね。 相方とおっても全然大丈夫っていう」と語り、自身の若手時代について「相方と仲悪い方がカッコいいみたいな時代があったの。

舞台でしか会わへんとか」と振り返った。 佐久間氏も「勝手に気を使って楽屋別々にしたりとかしてました、昔。 言われるんじゃなくて、そう（仲が悪い）なのかなと思って」と勝手に配慮してコンビで楽屋を分けたことがあったと回想。

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「それで昔ブラマヨさんを楽屋別にしたら、吉田（敬）さんがわざわざ来て。 『俺らそんな関係ちゃうんで、楽屋一緒でええです』って言ってくださって。 ああそうなんだって」と自ら告げてきたことに驚いたという。